ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, использовавшуюся ВСУ для атак на Белгородскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T06:36:00+03:00
2026-02-11T06:36:00+03:00
2026-02-11T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
белгородская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
брянская область
безопасность
харьковская область
белгородская область
брянская область
Новости
ru-RU
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
