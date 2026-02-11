Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 11.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 11.02.2026 (обновлено: 10:16 11.02.2026)
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, использовавшуюся ВСУ для атак на Белгородскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
белгородская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
брянская область
безопасность
харьковская область, белгородская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Безопасность
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область

РИА Новости: ВС РФ уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, использовавшуюся ВСУ для атак на Белгородскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО Vampire чешского производства", — сказал собеседник агентства.
На этом участке фронта действуют подразделения группировки "Север". За сутки потери противника здесь составили более 200 боевиков, ББМ, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Также российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Графское, Нескучное, Охримовка и Цуповка.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБелгородская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБрянская областьБезопасность
 
 
