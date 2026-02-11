МОСКВА, 11 фев — РИА Новости . Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, использовавшуюся ВСУ для атак на Белгородскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

На этом участке фронта действуют подразделения группировки "Север". За сутки потери противника здесь составили более 200 боевиков, ББМ, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.