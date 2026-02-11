Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили объекты подготовки и запуска БПЛА ВСУ под Черниговом - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073560058.html
ВС России уничтожили объекты подготовки и запуска БПЛА ВСУ под Черниговом
ВС России уничтожили объекты подготовки и запуска БПЛА ВСУ под Черниговом - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили объекты подготовки и запуска БПЛА ВСУ под Черниговом
Комбинированным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотных летательных аппаратов "Герань" в Черниговской области Украины были РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T06:35:00+03:00
2026-02-11T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260211/vsu-2073559926.html
россия
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили объекты подготовки и запуска БПЛА ВСУ под Черниговом

РИА Новости: ВС РФ уничтожили объекты запуска БПЛА ВСУ под Черниговом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комбинированным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотных летательных аппаратов "Герань" в Черниговской области Украины были поражены места подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, удар был нанесен в районе населенного пункта Жадово. Именно оттуда боевики ВСУ осуществляли запуски ударных дронов по территории России.
"Комбинированным ударом ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса - ред.) "Искандер-М" и БПЛА "Герань" поражены места подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия ВСУ в районе населенного пункта Жадово. Оттуда противник осуществлял запуски ударных дронов по территории России, атакуя гражданскую инфраструктуру", - сообщил представитель силовых структур.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВСУ оборудовали в школе пункт управления БПЛА в Зализничном, рассказал боец
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала