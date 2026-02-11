https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073560058.html
ВС России уничтожили объекты подготовки и запуска БПЛА ВСУ под Черниговом
Комбинированным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотных летательных аппаратов "Герань" в Черниговской области Украины были РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
россия
черниговская область
украина
