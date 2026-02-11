Рейтинг@Mail.ru
Российские военные зачистили 500 зданий от боевиков ВСУ в Зализничном - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073555672.html
Российские военные зачистили 500 зданий от боевиков ВСУ в Зализничном
Российские военные зачистили 500 зданий от боевиков ВСУ в Зализничном - РИА Новости, 11.02.2026
Российские военные зачистили 500 зданий от боевиков ВСУ в Зализничном
Российские военные в ходе освобождения населенного пункта Зализничное в Запорожской области зачистили около 500 зданий от противника и уничтожили роту боевиков... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:02:00+03:00
2026-02-11T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073551287.html
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные зачистили 500 зданий от боевиков ВСУ в Зализничном

РИА Новости: ВС РФ зачистили 500 зданий от военных ВСУ в Зализничном

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Российские военные в ходе освобождения населенного пункта Зализничное в Запорожской области зачистили около 500 зданий от противника и уничтожили роту боевиков ВСУ, а также несколько десятков единиц их техники, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот".
По словам "Енота", бойцы группировки "Восток" в ходе боевой работы приходилось вести штурм плотной застройки, противник активно применял беспилотники и бронетехнику, однако организованное сопротивление было подавлено.
"Зачищено было около 500 зданий, техники тоже около двух-трех десятков единиц уничтожено, 15 дронов "Баба-Яга" (тяжелый дрон ВСУ - ред.) и одна рота противника", - сообщил военнослужащий.
Минобороны России 10 февраля сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой
Вчера, 03:11
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
