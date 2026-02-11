ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Российские военные в ходе освобождения населенного пункта Зализничное в Запорожской области зачистили около 500 зданий от противника и уничтожили роту боевиков ВСУ, а также несколько десятков единиц их техники, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот".