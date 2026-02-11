https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073555672.html
Российские военные зачистили 500 зданий от боевиков ВСУ в Зализничном
Российские военные зачистили 500 зданий от боевиков ВСУ в Зализничном - РИА Новости, 11.02.2026
Российские военные зачистили 500 зданий от боевиков ВСУ в Зализничном
Российские военные в ходе освобождения населенного пункта Зализничное в Запорожской области зачистили около 500 зданий от противника и уничтожили роту боевиков... РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
