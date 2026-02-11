ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком

ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Расчету БПЛА ВС РФ удалось выявить пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, после чего туда был нанесен авиабомбовый удар, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".

"Выезжало две единицы техники. Один пикап выезжал, вторая - ББМ (бронированная боева машина - ред.). В итоге мы четко отработали по пикапу, в бочину попали. Все, он остановился, технику ( ВСУ - ред.) там бросили", - рассказал "Гид".

Также боец отметил, что ББМ противника ждали на подъезде к населенному пункту Белицкое и российские бойцы приняли решение проследить за техникой, прежде чем наносить удар. "В итоге мы обнаружили и точку их постоянной дислокации. Также мне получилось "отработать" водителя, который выходил из ББМ. Он даже не подозревал, что всё это время маршрута я за ним наблюдаю и его контролирую", - сообщил "Гид".

"И после этого еще четкими ударами ФАБа эта точка была полностью уничтожена. То есть мы четко отработали по ПВД (пункт временной дислокации - ред.), и это очень сильно подорвало боеспособность противника", - добавил собеседник агентства.

По словам командира расчета, в результате точного авиаудара по пункту временной дислокации ВСУ в Белицком противник потерял не менее 20 человек личного состава, что серьезно подорвало его боеспособность.