Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:13 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073554060.html
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком
Расчету БПЛА ВС РФ удалось выявить пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, после чего туда был нанесен авиабомбовый удар, рассказал... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:13:00+03:00
2026-02-11T04:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073551287.html
https://ria.ru/20260209/spetsoperatsiya-2073085763.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком

РИА Новости: ВС России уничтожили ФАБом пункт дислокации ВСУ в Белицком

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Расчету БПЛА ВС РФ удалось выявить пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, после чего туда был нанесен авиабомбовый удар, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".
"Выезжало две единицы техники. Один пикап выезжал, вторая - ББМ (бронированная боева машина - ред.). В итоге мы четко отработали по пикапу, в бочину попали. Все, он остановился, технику (ВСУ - ред.) там бросили", - рассказал "Гид".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой
Вчера, 03:11
Также боец отметил, что ББМ противника ждали на подъезде к населенному пункту Белицкое и российские бойцы приняли решение проследить за техникой, прежде чем наносить удар. "В итоге мы обнаружили и точку их постоянной дислокации. Также мне получилось "отработать" водителя, который выходил из ББМ. Он даже не подозревал, что всё это время маршрута я за ним наблюдаю и его контролирую", - сообщил "Гид".
"И после этого еще четкими ударами ФАБа эта точка была полностью уничтожена. То есть мы четко отработали по ПВД (пункт временной дислокации - ред.), и это очень сильно подорвало боеспособность противника", - добавил собеседник агентства.
По словам командира расчета, в результате точного авиаудара по пункту временной дислокации ВСУ в Белицком противник потерял не менее 20 человек личного состава, что серьезно подорвало его боеспособность.
В распоряжении РИА Новости также имеются кадры сопровождения вражеской бронетехники и выявления пункта дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, а также кадры нанесения авиабомбового удара по выявленной цели.
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Российский боец эвакуировал с линии соприкосновения четверых раненых
9 февраля, 00:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала