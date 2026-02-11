https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073554060.html
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком
Расчету БПЛА ВС РФ удалось выявить пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, после чего туда был нанесен авиабомбовый удар, рассказал... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:13:00+03:00
2026-02-11T04:13:00+03:00
2026-02-11T04:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073551287.html
https://ria.ru/20260209/spetsoperatsiya-2073085763.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком
РИА Новости: ВС России уничтожили ФАБом пункт дислокации ВСУ в Белицком
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Расчету БПЛА ВС РФ удалось выявить пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, после чего туда был нанесен авиабомбовый удар, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".
"Выезжало две единицы техники. Один пикап выезжал, вторая - ББМ (бронированная боева машина - ред.). В итоге мы четко отработали по пикапу, в бочину попали. Все, он остановился, технику (ВСУ
- ред.) там бросили", - рассказал "Гид".
Также боец отметил, что ББМ противника ждали на подъезде к населенному пункту Белицкое и российские бойцы приняли решение проследить за техникой, прежде чем наносить удар. "В итоге мы обнаружили и точку их постоянной дислокации. Также мне получилось "отработать" водителя, который выходил из ББМ. Он даже не подозревал, что всё это время маршрута я за ним наблюдаю и его контролирую", - сообщил "Гид".
"И после этого еще четкими ударами ФАБа эта точка была полностью уничтожена. То есть мы четко отработали по ПВД (пункт временной дислокации - ред.), и это очень сильно подорвало боеспособность противника", - добавил собеседник агентства.
По словам командира расчета, в результате точного авиаудара по пункту временной дислокации ВСУ в Белицком противник потерял не менее 20 человек личного состава, что серьезно подорвало его боеспособность.
В распоряжении РИА Новости также имеются кадры сопровождения вражеской бронетехники и выявления пункта дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР
, а также кадры нанесения авиабомбового удара по выявленной цели.