Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Константиновки в ДНР, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем с позывным Хан.

Группа диверсантов противника была выявлена в момент высадки.

"Высадилась группа диверсантов, наши дроны ее обнаружили. Командир батальона "Призрак" дал команду на нанесение поражения", — рассказал собеседник агентства.

После получения приказа расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары. В результате скоординированных действий подразделений диверсионная группа была полностью ликвидирована.