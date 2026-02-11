Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 11.02.2026 (обновлено: 11:22 11.02.2026)
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой
Военнослужащие Южной группировки войск ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Константиновки в ДНР, рассказал РИА Новости...
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой

РИА Новости: под Константиновкой уничтожены диверсанты ВСУ

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Константиновки в ДНР, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем с позывным Хан.
Группа диверсантов противника была выявлена в момент высадки.
"Высадилась группа диверсантов, наши дроны ее обнаружили. Командир батальона "Призрак" дал команду на нанесение поражения", — рассказал собеседник агентства.
После получения приказа расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары. В результате скоординированных действий подразделений диверсионная группа была полностью ликвидирована.
"До семи человек было уничтожено", — уточнил оператор.
Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ
