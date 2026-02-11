https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073551287.html
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 11.02.2026
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой
Военнослужащие Южной группировки войск ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Константиновки в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:11:00+03:00
2026-02-11T03:11:00+03:00
2026-02-11T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073348569.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой
РИА Новости: под Константиновкой уничтожены диверсанты ВСУ
ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Константиновки в ДНР, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем с позывным Хан.
Группа диверсантов противника была выявлена в момент высадки.
"Высадилась группа диверсантов, наши дроны ее обнаружили. Командир батальона "Призрак" дал команду на нанесение поражения", — рассказал собеседник агентства.
После получения приказа расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары. В результате скоординированных действий подразделений диверсионная группа была полностью ликвидирована.
"До семи человек было уничтожено", — уточнил оператор.