Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе
Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе - РИА Новости, 11.02.2026
Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, в ходе которой подписал документ о вступлении в "Совет мира" по... РИА Новости, 11.02.2026
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио
