Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/sovet-2073759246.html
Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе
Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе - РИА Новости, 11.02.2026
Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, в ходе которой подписал документ о вступлении в "Совет мира" по... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:59:00+03:00
2026-02-11T19:59:00+03:00
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
https://ria.ru/20260207/ssha-2072842929.html
сша
израиль
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио
Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе

Нетаньяху в присутствии Рубио подписал документ о вступлении в Совет мира

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, в ходе которой подписал документ о вступлении в "Совет мира" по сектору Газа, о формировании которого ранее сообщил американский лидер Дональд Трамп, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в Блэр Хаус в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Перед встречей в Белом доме с президентом Трампом в присутствии госсекретаря Рубио премьер-министр подписал документ о вступлении в "Совет мира", - говорится в сообщении для прессы.
Во вторник Нетаньяху отправился в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом. Перед вылетом премьер заявил, что представит Трампу позицию Израиля относительно принципов переговоров с Ираном.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
США планируют провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля, пишут СМИ
7 февраля, 05:55
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала