Созданный Трампом "Совет мира" не сможет заменить ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
07:24 11.02.2026 (обновлено: 07:25 11.02.2026)
Созданный Трампом "Совет мира" не сможет заменить ООН, заявил Лавров
в мире
сша
россия
сергей лавров
дональд трамп
оон
в мире, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН
Созданный Трампом "Совет мира" не сможет заменить ООН, заявил Лавров

Лавров заявил, что "Совет мира" Трампа не сможет заменить ООН

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев РИА Новости. Созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по урегулированию в секторе Газа не сможет заменить ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нет. Это другая история", - сказал он в интервью проекту "Эмпатия Манучи", отвечая на вопрос о том, сможет ли "Совет мира" заменить ООН.
Министр добавил, что американцы, независимо от партийной принадлежности, "не любят ООН", потому что там "надо кого-то уговаривать" и искать компромиссы.
"А им хочется, как "Совет мира". Дескать, организуем, они решают, а вы там соберитесь, подумайте о чем-то", - подчеркнул Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров высказался о ситуации с Гренландией
Вчера, 07:23
 
