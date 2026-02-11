Созданный Трампом "Совет мира" не сможет заменить ООН, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев РИА Новости. Созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по урегулированию в секторе Газа не сможет заменить ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр добавил, что американцы, независимо от партийной принадлежности, "не любят ООН", потому что там "надо кого-то уговаривать" и искать компромиссы.