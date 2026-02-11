https://ria.ru/20260211/soobschenie-2073676603.html
"Радио Судного дня" передало еще четыре сигнала
"Радио Судного дня" передало еще четыре сигнала - РИА Новости, 11.02.2026
"Радио Судного дня" передало еще четыре сигнала
Ещё четыре сообщения прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня" в среду. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:51:00+03:00
2026-02-11T15:51:00+03:00
2026-02-11T17:02:00+03:00
радиостанция судного дня
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_04fba5066ee17a1489873b513e40b88e.jpg
https://ria.ru/20260204/signal-2072259122.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00fbb58a5f85a7b3b60a7a1551e45a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радиостанция судного дня, в мире
Радиостанция Судного дня, В мире
"Радио Судного дня" передало еще четыре сигнала
В эфире "Радио Судного дня" прозвучали еще четыре сообщения
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ещё четыре сообщения прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня" в среду.
Новые сообщения зафиксировали в среду с 13.50 до 14.52 мск, сообщает Telegram-канал
"УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Среди сигналов - "Арыкочаек", "Коломенка", "Ласка", "Комориал".
Ранее Telegram-канал "УВБ-76 логи" за почти 2 часа с 9.05 до 10.54 мск зафиксировал сообщения: "Акрокрен", "Рыболовный", "Хлевотюк", "Блицосидр", "Вихлянье", "Баранка", "Пpидиpчивый" и "Caмoлeтoбoй". Последнее позже было удалено, а восьмым сообщением в 11.33 мск появилось "Укосопаб". Позже появилось ещё 4 сигнала "Покладистый Росчерк", "СССР", "Голубей" и "Кобочелн".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".