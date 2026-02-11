Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов на вылет
09:18 11.02.2026
В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов на вылет
В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов на вылет
В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов на вылет
Пятнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, сообщили в сочинской авиагавани. РИА Новости, 11.02.2026
сочи
краснодарский край
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
краснодарский край
краснодар
сочи, краснодарский край, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Краснодарский край, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов на вылет

В аэропорту Сочи 15 рейсов на вылет задерживаются на два часа и более

© РИА Новости / Нина Зотина
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
СОЧИ, 11 фев - РИА Новости. Пятнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, сообщили в сочинской авиагавани.
Беспилотная опасность была объявлена на территории Краснодарского края во вторник днем. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вечером во вторник вводили в аэропортах Сочи и Краснодара, об этом сообщала Росавиация.
"На 08:30 (мск) задержаны вылеты (более 2-х часов) - 15 рейсов. Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт работает по фактическому расписанию, коллектив аэровокзала обеспечивает все необходимые условия для пребывания и обслуживания пассажиров. Представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым, согласно требованиям законодательства.
В аэропорту также рассказали, что два воздушных судна (DP-338, U6-155), ушедшие на запасные аэродромы, уже прибыли в Сочи, они будут обслужены в порядке очерёдности и отправлены в города назначения. При этом остаются на запасных аэродромах следующие рейсы: FV-6602, FV-6562 (во Владикавказе); SU-1126, FV-6875 (в Грозном); DP-344 (в Нальчике); SU-1140 (в Махачкале).
Сочи
Краснодарский край
Краснодар
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
