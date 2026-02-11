В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов на вылет

СОЧИ, 11 фев - РИА Новости. Пятнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, сообщили в сочинской авиагавани.

Беспилотная опасность была объявлена на территории Краснодарского края во вторник днем. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вечером во вторник вводили в аэропортах Сочи и Краснодара, об этом сообщала Росавиация.

"На 08:30 (мск) задержаны вылеты (более 2-х часов) - 15 рейсов. Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аэропорт работает по фактическому расписанию, коллектив аэровокзала обеспечивает все необходимые условия для пребывания и обслуживания пассажиров. Представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым, согласно требованиям законодательства.