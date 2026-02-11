https://ria.ru/20260211/sochi-2073575058.html
В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов на вылет
В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов на вылет
Пятнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, сообщили в сочинской авиагавани. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:18:00+03:00
сочи
краснодарский край
краснодар
В аэропорту Сочи 15 рейсов на вылет задерживаются на два часа и более
СОЧИ, 11 фев - РИА Новости. Пятнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, сообщили в сочинской авиагавани.
Беспилотная опасность была объявлена на территории Краснодарского края во вторник днем. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вечером во вторник вводили в аэропортах Сочи и Краснодара, об этом сообщала Росавиация.
"На 08:30 (мск) задержаны вылеты (более 2-х часов) - 15 рейсов. Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт работает по фактическому расписанию, коллектив аэровокзала обеспечивает все необходимые условия для пребывания и обслуживания пассажиров. Представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым, согласно требованиям законодательства.
В аэропорту также рассказали, что два воздушных судна (DP-338, U6-155), ушедшие на запасные аэродромы, уже прибыли в Сочи, они будут обслужены в порядке очерёдности и отправлены в города назначения. При этом остаются на запасных аэродромах следующие рейсы: FV-6602, FV-6562 (во Владикавказе); SU-1126, FV-6875 (в Грозном); DP-344 (в Нальчике); SU-1140 (в Махачкале).