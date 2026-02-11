Россия будет работать над новой договоренностью по СНВ, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РФ будет активно работать над новой договоренностью с США в сфере стратегической стабильности, если увидит подтверждение настроя Соединенных Штатов соблюдать мораторий на СНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.