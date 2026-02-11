Рейтинг@Mail.ru
Россия будет работать над новой договоренностью по СНВ, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/snv-2073683291.html
Россия будет работать над новой договоренностью по СНВ, заявил Лавров
Россия будет работать над новой договоренностью по СНВ, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия будет работать над новой договоренностью по СНВ, заявил Лавров
РФ будет активно работать над новой договоренностью с США в сфере стратегической стабильности, если увидит подтверждение настроя Соединенных Штатов соблюдать... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:11:00+03:00
2026-02-11T16:11:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
госдума рф
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20260205/snv3-2072288120.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров, госдума рф, договор снв-3
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Госдума РФ, Договор СНВ-3
Россия будет работать над новой договоренностью по СНВ, заявил Лавров

Лавров: Россия будет активно работать над новой договоренностью с США по СНВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РФ будет активно работать над новой договоренностью с США в сфере стратегической стабильности, если увидит подтверждение настроя Соединенных Штатов соблюдать мораторий на СНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что Договор о СНВ прекратил действие, но "пока действует наш мораторий на выход за пределы центральных количественных показателей этого договора, и есть основания полагать, что США не спешат уходить от этих показателей, и в какое-то обозримое время эти показатели будут соблюдаться".
"Мы будем внимательно отслеживать, как все происходит на самом деле. Если настрой наших американских коллег на то, чтобы здесь какое-то взаимодействие сохранить, подтвердится, мы будем активно работать над новой договоренностью и над проработкой тех вопросов, которые оставались до сих пор за пределами соглашений о стратегической стабильности", - сказал Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.
Закрытые ракетные шахты на подводной лодке USS Wyoming класса Огайо - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Конец эпохи ядерных ограничений. Что будет после завершения Договора СНВ-3
5 февраля, 08:00
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровГосдума РФДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала