Россия будет работать над новой договоренностью по СНВ, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РФ будет активно работать над новой договоренностью с США в сфере стратегической стабильности, если увидит подтверждение настроя Соединенных Штатов соблюдать мораторий на СНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что Договор о СНВ прекратил действие, но "пока действует наш мораторий на выход за пределы центральных количественных показателей этого договора, и есть основания полагать, что США не спешат уходить от этих показателей, и в какое-то обозримое время эти показатели будут соблюдаться".
"Мы будем внимательно отслеживать, как все происходит на самом деле. Если настрой наших американских коллег на то, чтобы здесь какое-то взаимодействие сохранить, подтвердится, мы будем активно работать над новой договоренностью и над проработкой тех вопросов, которые оставались до сих пор за пределами соглашений о стратегической стабильности", - сказал Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.