Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег
Снег начнется в Москве вечером в среду и будет идти до ночи пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 11.02.2026
