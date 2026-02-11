Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Снег начнется в Москве вечером в среду и будет идти до ночи пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в связи с такими погодными условиями может быть опасность формирования снежного наката, потому что в начале февраля снега практически не было и улицы очистились от снега.