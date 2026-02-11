Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег
14:41 11.02.2026 (обновлено: 15:12 11.02.2026)
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег - РИА Новости, 11.02.2026
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег
Снег начнется в Москве вечером в среду и будет идти до ночи пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 11.02.2026
общество, москва, татьяна позднякова, снегопад в москве
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег

Синоптик Позднякова: снег в Москве начнется вечером и продлится до пятницы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди во время снегопада в Москве
Люди во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Люди во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Снег начнется в Москве вечером в среду и будет идти до ночи пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сильного снега не ожидается, но он будет продолжительный: не то, что вот выпал за один день снег, и все. Нет, этот период погоды со снегом будет продолжительный. Но на то у нас и зима, мы еще в феврале - это зимний месяц. Как я сказала, он начнется сегодня к вечеру и будет продолжаться в течение всех суток в четверг и в ночь на пятницу", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в связи с такими погодными условиями может быть опасность формирования снежного наката, потому что в начале февраля снега практически не было и улицы очистились от снега.
Раскрыто, как обильные снегопады отразятся на урожае в России
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаСнегопад в Москве
 
 
