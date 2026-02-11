https://ria.ru/20260211/smolensk-2073706295.html
Анохин утвердил план мероприятий по подготовке к весеннему паводку
В преддверии весеннего паводка в Смоленской области принимаем меры, чтобы минимизировать его последствия, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
В преддверии весеннего паводка в Смоленской области принимаем меры, чтобы минимизировать его последствия, сообщил
губернатор региона Василий Анохин.
"Важно позаботиться о безопасности жителей и обеспечить стабильную работу инфраструктуры. Провел рабочее совещание с главами муниципалитетов по подготовке к паводкоопасному периоду 2026 года. В снежном покрове большие запасы воды. В связи с этим необходимо усилить подготовительные мероприятия на территориях, подверженных риску подтопления. Определены районы, где требуется повышенный контроль за уровнем воды", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.
Он добавил, что на совещании утвердили план мероприятий по подготовке к весеннему паводку. Он включает в себя мобилизацию сил и средств для ликвидации последствий подтоплений и организацию пунктов временного размещения на случай эвакуации.
Также глава региона поручил организовать круглосуточный мониторинг паводковой ситуации с использованием данных гидрологических постов, космического мониторинга и воздушной разведки. Особое внимание уделяют состоянию гидротехнических сооружений.
"Главам муниципалитетов поставлена задача обеспечить работоспособность ливневых канализаций, водоотводных систем и систем оповещения населения. Важно, чтобы все меры были приняты заблаговременно", - отметил он.