Анохин утвердил план мероприятий по подготовке к весеннему паводку

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В преддверии весеннего паводка в Смоленской области принимаем меры, чтобы минимизировать его последствия, В преддверии весеннего паводка в Смоленской области принимаем меры, чтобы минимизировать его последствия, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Важно позаботиться о безопасности жителей и обеспечить стабильную работу инфраструктуры. Провел рабочее совещание с главами муниципалитетов по подготовке к паводкоопасному периоду 2026 года. В снежном покрове большие запасы воды. В связи с этим необходимо усилить подготовительные мероприятия на территориях, подверженных риску подтопления. Определены районы, где требуется повышенный контроль за уровнем воды", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что на совещании утвердили план мероприятий по подготовке к весеннему паводку. Он включает в себя мобилизацию сил и средств для ликвидации последствий подтоплений и организацию пунктов временного размещения на случай эвакуации.

Также глава региона поручил организовать круглосуточный мониторинг паводковой ситуации с использованием данных гидрологических постов, космического мониторинга и воздушной разведки. Особое внимание уделяют состоянию гидротехнических сооружений.