В Словакии назвали слова о непригодности переданных Киеву МиГ-29 ложью
17:24 11.02.2026 (обновлено: 17:29 11.02.2026)
В Словакии назвали слова о непригодности переданных Киеву МиГ-29 ложью
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал ложью заявления о том, что переданные Киеву истребители МиГ-29 не были пригодны для полетов в республике.
БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал ложью заявления о том, что переданные Киеву истребители МиГ-29 не были пригодны для полетов в республике.
Прокурор Растислав Ремета 5 февраля сообщил о закрытии дел о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы С-300, так как не было доказано причинение ущерба республике. По его словам, срок службы техники истёк, а ресурсов для её обслуживания не было.
"Прокурор врал нам в глаза, говоря о том, что летать могли от нуля до одного (истребителя МиГ-29 - ред.), а мы знаем, что летали восемь. Это скандал… Верю, что господин генеральный прокурор займется этим", - сказал Калиняк на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.
В министерстве обороны Словакии обратили внимание на то, что республике ранее была одобрена частичная компенсация за военную технику, переданную Украине, со стороны Европейского союза. Данный факт, как считают в министерстве, опровергает мнение прокурора о том, что переданное Киеву вооружение не имело никакой ценности из-за своего возраста и сложностей с сервисным обслуживанием.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал это решение прокуратуры закрыть дела политически мотивированным и направленным на защиту бывшего руководства. Он заявил, что переданные истребители были боеспособными и модернизированными по стандартам НАТО.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
