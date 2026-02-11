Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предварительное следствие по уголовному делу организаторов и других соучастников хищений денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" планируют завершить в апреле, сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее дело четырех таксистов из банды поступило в суд для рассмотрения по существу. На скамье подсудимых находятся Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов. Последний на заседании во вторник признал вину частично.

"Следствие по делу в отношении всех фигурантов планируют закончить в апреле, обвиняемые и их защита начнут ознакомление с материалами", - сказал собеседник агентства.