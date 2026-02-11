https://ria.ru/20260211/sledstvie-2073566076.html
Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле
Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле - РИА Новости, 11.02.2026
Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле
Предварительное следствие по уголовному делу организаторов и других соучастников хищений денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" планируют завершить в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:46:00+03:00
2026-02-11T07:46:00+03:00
2026-02-11T07:46:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260210/arest-2073451114.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле
РИА Новости: следствие по делу о хищении в "Шереметьево" завершится в апреле
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предварительное следствие по уголовному делу организаторов и других соучастников хищений денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" планируют завершить в апреле, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее дело четырех таксистов из банды поступило в суд для рассмотрения по существу. На скамье подсудимых находятся Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов. Последний на заседании во вторник признал вину частично.
"Следствие по делу в отношении всех фигурантов планируют закончить в апреле, обвиняемые и их защита начнут ознакомление с материалами", - сказал собеседник агентства.
Банда похищала деньги у прибывающих в аэропорт "Шереметьево
", среди которых были участники СВО. Водители такси вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживание в гостинице и помощь в покупке авиабилетов. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. По данным следствия, по делу арестовано более 40 человек.