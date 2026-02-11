Рейтинг@Mail.ru
Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле - РИА Новости, 11.02.2026
07:46 11.02.2026
Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле
Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле
происшествия
шереметьево (аэропорт)
https://ria.ru/20260210/arest-2073451114.html
происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
Следствие по делу о хищении у бойцов СВО завершится в апреле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предварительное следствие по уголовному делу организаторов и других соучастников хищений денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" планируют завершить в апреле, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее дело четырех таксистов из банды поступило в суд для рассмотрения по существу. На скамье подсудимых находятся Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов. Последний на заседании во вторник признал вину частично.
"Следствие по делу в отношении всех фигурантов планируют закончить в апреле, обвиняемые и их защита начнут ознакомление с материалами", - сказал собеседник агентства.
Банда похищала деньги у прибывающих в аэропорт "Шереметьево", среди которых были участники СВО. Водители такси вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживание в гостинице и помощь в покупке авиабилетов. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. По данным следствия, по делу арестовано более 40 человек.
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Суд продлил арест таксистам по делу о хищении денег у бойцов СВО
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)
 
 
