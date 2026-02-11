Рейтинг@Mail.ru
01:10 11.02.2026
Следователи изучают место ЧП во Фрязино, где произошел взрыв
Следователи изучают место ЧП во Фрязино, где произошел взрыв
Следователи изучают место ЧП во Фрязино, где произошел взрыв

Следователи изучают место ЧП во Фрязино, где произошел подрыв автомобиля

© Фото : соцсетиОбстановка на месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино
Обстановка на месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Следователи осматривают место происшествия в подмосковном Фрязино, где в машине на железнодорожном переезде взорвалось неустановленное устройство и был ранен мужчина, сообщает подмосковный главк СК РФ.
Во вторник в подмосковном главке СК России сообщили РИА Новости, что на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел взрыв. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ.
"Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Проводятся допросы, планируется назначение взрыво-технической, судебно-медицинской экспертиз", - говорится в сообщении ведомства в канале в мессенджере Мах.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Подмосковье завели дело о покушении на убийство общеопасным способом
Вчера, 21:16
 
