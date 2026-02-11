https://ria.ru/20260211/sk-2073666685.html
Нападавшего на техникум в Анапе задержали
Нападавшего на техникум в Анапе задержали - РИА Новости, 11.02.2026
Нападавшего на техникум в Анапе задержали
Нападавший в техникуме в Анапе задержан, на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов, сообщает СК РФ на платформе Мax. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:15:00+03:00
2026-02-11T15:15:00+03:00
2026-02-11T17:18:00+03:00
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
нападение в техникуме в анапе
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073707228_0:23:1221:710_1920x0_80_0_0_9dd943e841bf5f476d8860129ebb2816.jpg
https://ria.ru/20260211/anapa-2073664230.html
анапа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073707228_40:0:1181:856_1920x0_80_0_0_e467dc4c875f0511d241feb1f62b8718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, следственный комитет россии (ск рф), нападение в техникуме в анапе, происшествия, россия
Анапа, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в техникуме в Анапе, Происшествия, Россия
Нападавшего на техникум в Анапе задержали
СК: нападавшего на техникум в Анапе задержали