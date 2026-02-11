Рейтинг@Mail.ru
Нападавшего на техникум в Анапе задержали - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 11.02.2026 (обновлено: 17:18 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/sk-2073666685.html
Нападавшего на техникум в Анапе задержали
Нападавшего на техникум в Анапе задержали - РИА Новости, 11.02.2026
Нападавшего на техникум в Анапе задержали
Нападавший в техникуме в Анапе задержан, на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов, сообщает СК РФ на платформе Мax. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:15:00+03:00
2026-02-11T17:18:00+03:00
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
нападение в техникуме в анапе
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073707228_0:23:1221:710_1920x0_80_0_0_9dd943e841bf5f476d8860129ebb2816.jpg
https://ria.ru/20260211/anapa-2073664230.html
анапа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073707228_40:0:1181:856_1920x0_80_0_0_e467dc4c875f0511d241feb1f62b8718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, следственный комитет россии (ск рф), нападение в техникуме в анапе, происшествия, россия
Анапа, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в техникуме в Анапе, Происшествия, Россия
Нападавшего на техникум в Анапе задержали

СК: нападавшего на техникум в Анапе задержали

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСитуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нападавший в техникуме в Анапе задержан, на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов, сообщает СК РФ на платформе Мax.
"В настоящее время нападавший задержан. На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата Следственного управления", - говорится в сообщении.
Стрельба в колледже в Анапе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник
Вчера, 15:04
 
АнапаСледственный комитет России (СК РФ)Нападение в техникуме в АнапеПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала