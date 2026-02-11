https://ria.ru/20260211/sk-2073620616.html
СК разыскивает организаторов покушения на генерала Алексеева
СК разыскивает организаторов покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 11.02.2026
СК разыскивает организаторов покушения на генерала Алексеева
Следственный комитет России после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ведет мероприятия, направленные на установление обстоятельств...
