СК разыскивает организаторов покушения на генерала Алексеева
12:25 11.02.2026
СК разыскивает организаторов покушения на генерала Алексеева
СК разыскивает организаторов покушения на генерала Алексеева
Следственный комитет России после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ведет мероприятия, направленные на установление обстоятельств... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:25:00+03:00
2026-02-11T12:25:00+03:00
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
СК разыскивает организаторов покушения на генерала Алексеева

СК ведет поиски организаторов покушения на генерала Алексеева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Следственный комитет России после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ведет мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, розыск организаторов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск его организаторов", - приводятся ее слова в канале СК РФ на платформе Мах.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева
9 февраля, 09:09
 
