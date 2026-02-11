https://ria.ru/20260211/sk-2073588821.html
В Перми возбудили уголовное дело после отравления детей
В Перми возбудили уголовное дело после отравления детей - РИА Новости, 11.02.2026
В Перми возбудили уголовное дело после отравления детей
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после выявления случаев кишечной инфекции в пермском детском саду, шесть воспитанников РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:25:00+03:00
2026-02-11T10:25:00+03:00
2026-02-11T14:49:00+03:00
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073659133_0:275:3151:2047_1920x0_80_0_0_43499c4e2333f913696521c8ba72b1c5.jpg
https://ria.ru/20260207/arest-2072867927.html
https://ria.ru/20260209/sk-2073226821.html
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073659133_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_946e865d91b7b589851e295b37675c0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Перми возбудили уголовное дело после отравления детей
СК возбудил уголовное дело после отравления детей в пермском детском саду
ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после выявления случаев кишечной инфекции в пермском детском саду, шесть воспитанников которого попали в больницу, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора
сообщило о зафиксированных в пермском детском саду №394 случаях кишечной инфекции. Число заболевших детей не уточнялось. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Осведомленный источник в правоохранительных структурах рассказал агентству, что шесть детей были госпитализированы, симптомы отравления выявлены у 25 воспитанников.
"Отделом по Орджоникидзевскому району Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей)", - рассказали в СУСК.
В ведомстве подтвердили данные о шести воспитанниках детсада, попавших в лечебное учреждение с симптомами заболевания.
Сейчас следователи работают на месте происшествия, будут проведены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинская, уточнили в СК.
По данным краевой прокуратуры, воспитанники детсада стали обращаться за медицинской помощью из-за признаков пищевого отравления со 2 февраля. Надзорное ведомство разбирается в ситуации.