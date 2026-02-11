Рейтинг@Mail.ru
В Перми возбудили уголовное дело после отравления детей
10:25 11.02.2026 (обновлено: 14:49 11.02.2026)
В Перми возбудили уголовное дело после отравления детей
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после выявления случаев кишечной инфекции в пермском детском саду, шесть воспитанников РИА Новости, 11.02.2026
© РИА Новости / Елена Майорова | Перейти в медиабанкЗдание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после выявления случаев кишечной инфекции в пермском детском саду, шесть воспитанников которого попали в больницу, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о зафиксированных в пермском детском саду №394 случаях кишечной инфекции. Число заболевших детей не уточнялось. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Осведомленный источник в правоохранительных структурах рассказал агентству, что шесть детей были госпитализированы, симптомы отравления выявлены у 25 воспитанников.
"Отделом по Орджоникидзевскому району Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей)", - рассказали в СУСК.
В ведомстве подтвердили данные о шести воспитанниках детсада, попавших в лечебное учреждение с симптомами заболевания.
Сейчас следователи работают на месте происшествия, будут проведены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинская, уточнили в СК.
По данным краевой прокуратуры, воспитанники детсада стали обращаться за медицинской помощью из-за признаков пищевого отравления со 2 февраля. Надзорное ведомство разбирается в ситуации.
ПроисшествияРоссияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
