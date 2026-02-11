Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало еще семь сообщений
11:16 11.02.2026
"Радио Судного дня" передало еще семь сообщений
Восемь сигналов прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", за два часа в среду.
в мире
радиостанция судного дня
https://ria.ru/20260204/signal-2072259122.html
2026
1920
1920
true
в мире, радиостанция судного дня
В мире, Радиостанция Судного дня
"Радио Судного дня" передало еще семь сообщений

В эфире "Радио Судного дня" прозвучали восемь сигналов за два часа

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Восемь сигналов прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", за два часа в среду.
Сигналы зафиксировали в среду с 9.05 до 10.54 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Среди сигналов - "Акрокрен", "Рыболовный", "Хлевотюк", "Блицосидр", "Вихлянье", "Баранка", "Пpидиpчивый" и "Caмoлeтoбoй".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
На "Радио Судного дня" прозвучал сигнал "доярокайф"
