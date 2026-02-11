https://ria.ru/20260211/signaly-2073601454.html
"Радио Судного дня" передало еще семь сообщений
"Радио Судного дня" передало еще семь сообщений - РИА Новости, 11.02.2026
"Радио Судного дня" передало еще семь сообщений
Восемь сигналов прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", за два часа в среду. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:16:00+03:00
2026-02-11T11:16:00+03:00
2026-02-11T11:16:00+03:00
в мире
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/11/1499761107_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_dee2953af308fd90a041b78978ca69fb.jpg
https://ria.ru/20260204/signal-2072259122.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/11/1499761107_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b96d685d28344ed4028676f9e6e89ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, радиостанция судного дня
В мире, Радиостанция Судного дня
"Радио Судного дня" передало еще семь сообщений
В эфире "Радио Судного дня" прозвучали восемь сигналов за два часа