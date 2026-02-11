"Радио Судного дня" передало более 20 сигналов за день

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За сегодняшний день радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала 23 сообщения.
Сигналы звучали в эфире с 9:05 до 16:34 мск, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции. Среди них: "акрокрен", "рыболовный", "хлевотюк", "блицосидр", "вихлянье", "баранка", "пpидиpчивый", "сaмoлeтoбoй", "покладистый росчерк", "СССР", "голубей", "кобочелн", "арыкочаек", "коломенка", "ласка", "комориал", "зуекокриз", "плексиглас", "залпофирн", "трутошут", "авиационный" и "блуд".
Слово "сaмoлeтoбoй" позже удалили, а восьмым сообщением стало "укосопаб".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ ее называют "Жужжалкой" и "Радиостанцией Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.
