"Радио Судного дня" передало более 20 сигналов за день

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За сегодняшний день радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала 23 сообщения.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ ее называют "Жужжалкой" и "Радиостанцией Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.