В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сигналы

Ещё четыре сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня" в среду. РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ещё четыре сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня" в среду.
Новые сообщения зафиксировали в среду с 12.24 до 13.07 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Среди последующих сигналов - "Покладистый Росчерк", "СССР", "Голубей" и "Кобочелн".
Ранее на Telegram-канал "УВБ-76 логи были зафиксированы сообщения: "Акрокрен", "Рыболовный", "Хлевотюк", "Блицосидр", "Вихлянье", "Баранка", "Пpидиpчивый" и "Caмoлeтoбoй". Последнее позже было удалено, а восьмым сообщением появилось "Укосопаб".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".