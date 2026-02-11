Рейтинг@Mail.ru
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сигналы
13:55 11.02.2026
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сигналы
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сигналы
в мире
2026
Новости
в мире
В мире
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сигналы

В эфире "Радио Судного дня" прозвучало четыре новых сигнала

Мачта базовой станции
Мачта базовой станции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мачта базовой станции. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ещё четыре сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня" в среду.
Новые сообщения зафиксировали в среду с 12.24 до 13.07 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Среди последующих сигналов - "Покладистый Росчерк", "СССР", "Голубей" и "Кобочелн".
Ранее на Telegram-канал "УВБ-76 логи были зафиксированы сообщения: "Акрокрен", "Рыболовный", "Хлевотюк", "Блицосидр", "Вихлянье", "Баранка", "Пpидиpчивый" и "Caмoлeтoбoй". Последнее позже было удалено, а восьмым сообщением появилось "Укосопаб".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала