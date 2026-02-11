https://ria.ru/20260211/signal-2073581231.html
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал - РИА Новости, 11.02.2026
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", снова вышла в эфир с загадочным словом. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:46:00+03:00
2026-02-11T09:46:00+03:00
2026-02-11T16:52:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44829/30/448293091_0:266:2464:1652_1920x0_80_0_0_fe1e830f3d2dae2bc2f9f4433d7ea1a0.jpg
https://ria.ru/20251117/radio-2055518249.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44829/30/448293091_0:35:2464:1883_1920x0_80_0_0_ec9596052786e9168102df63bdadb96d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал сигнал "акрокрен"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", снова вышла в эфир с загадочным словом.
В 9:05 прозвучал сигнал "акрокрен", сообщил Telegram-канал
"УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.
Позже, до 10:54, радио передало еще семь сигналов: "рыболовный", "хлевотюк", "блицосидр", "вихлянье", "баранка", "пpидиpчивый" и "сaмoлeтoбoй".
Новую активность УВБ-76 зафиксировали с 12:24 по 13:07. Она передала: "покладистый росчерк", "СССР", "голубей" и "кобочелн".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ ее называют "Жужжалкой" и "Радиостанцией Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.