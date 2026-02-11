Рейтинг@Mail.ru
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал
09:46 11.02.2026 (обновлено: 16:52 11.02.2026)
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", снова вышла в эфир с загадочным словом.
2026
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал

Работа радиостанции
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", снова вышла в эфир с загадочным словом.
В 9:05 прозвучал сигнал "акрокрен", сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.
Позже, до 10:54, радио передало еще семь сигналов: "рыболовный", "хлевотюк", "блицосидр", "вихлянье", "баранка", "пpидиpчивый" и "сaмoлeтoбoй".
Новую активность УВБ-76 зафиксировали с 12:24 по 13:07. Она передала: "покладистый росчерк", "СССР", "голубей" и "кобочелн".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ ее называют "Жужжалкой" и "Радиостанцией Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию
17 ноября 2025, 16:42
 
