В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", снова вышла в эфир с загадочным словом.

В 9:05 прозвучал сигнал "акрокрен", сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Позже, до 10:54, радио передало еще семь сигналов: "рыболовный", "хлевотюк", "блицосидр", "вихлянье", "баранка", "пpидиpчивый" и "сaмoлeтoбoй".

Новую активность УВБ-76 зафиксировали с 12:24 по 13:07. Она передала: "покладистый росчерк", "СССР", "голубей" и "кобочелн".