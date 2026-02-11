Рейтинг@Mail.ru
23:11 11.02.2026 (обновлено: 23:31 11.02.2026)
Источник: владельцам иностранных автомобилей дадут сутки на оплату штрафов
Общественные обсуждения проекта о сокращении срока оплаты штрафов с 60 дней до суток для владельцев авто, зарегистрированных за границей, завершены, сообщил РИА РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Общественные обсуждения проекта о сокращении срока оплаты штрафов с 60 дней до суток для владельцев авто, зарегистрированных за границей, завершены, сообщил РИА Новости информированный источник.
Как следует из проекта, владельцам автомобилей, которые зарегистрированы за границей, хотят сократить срок оплаты штрафов ГИБДД до суток. Сейчас у них есть возможность оплатить штрафы в течение 60 дней. Кроме того, наличие штрафов не влияет на их выезд из РФ.
Теперь предлагается задерживать автомобили, если в течение суток владелец не оплатил штраф. Возвращать авто хотят лишь после уплаты долга.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, общественное обсуждение проекта уже завершено, он готовится к следующему этапу.
Заголовок открываемого материала