17:33 11.02.2026 (обновлено: 17:41 11.02.2026)
Шереметьево работает штатно, несмотря на снегопад в Москве
Самолеты на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Столичный аэропорт "Шереметьево" на фоне снегопада в Москве и области стабильно обеспечивает обслуживание всех рейсов на вылет и прилёт, сообщает воздушная гавань.
«

Москве и Московской области ожидается снегопад. Аэропорт "Шереметьево" стабильно обеспечивает обслуживание российских и зарубежных рейсов на вылет и прилёт", - говорится в сообщении.

⁣⁣Уточняется, что в настоящее время проводятся регламентные работы по очистке взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов, а также противообледенительная обработка воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
"С учетом прогноза погоды рекомендуем заблаговременно планировать поездку в аэропорт и пользоваться поездами "Аэроэкспресс", - заключили в "Шереметьево".
Как в среду сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, снег начнется в Москве вечером в среду и будет идти до ночи пятницы. В связи с такими погодными условиями может быть опасность формирования снежного наката.
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снег
Заголовок открываемого материала