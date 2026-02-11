Шереметьево работает штатно, несмотря на снегопад в Москве

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Столичный аэропорт "Шереметьево" на фоне снегопада в Москве и области стабильно обеспечивает обслуживание всех рейсов на вылет и прилёт, сообщает воздушная гавань.

"В Москве и Московской области ожидается снегопад. Аэропорт " Шереметьево " стабильно обеспечивает обслуживание российских и зарубежных рейсов на вылет и прилёт", - говорится в сообщении .

⁣⁣Уточняется, что в настоящее время проводятся регламентные работы по очистке взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов, а также противообледенительная обработка воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.