В СФ предложили отменить комиссию банков при оплате штрафов за ПДД

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной отменить комиссию кредитных организаций при оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) физическими лицами.

"Просим рассмотреть предложение относительно отмены комиссии кредитных организаций при оплате штрафов за нарушения ПДД физическими лицами", - говорится в обращении к главе ЦБ, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Кутепов отметил, что решением Совета директоров Банка России установлен нулевой тариф комиссий банков за уплату штрафов, налогов и других платежей в бюджет через систему быстрых платежей (СБП). Поэтапно вводятся и другие механизмы оплаты штрафов без комиссии.

"При этом в рамках работы сенаторов в регионах сформирован запрос на развитие мер поддержки граждан в виде отмены комиссий банков при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения как обязательных платежей, вне зависимости от вида карты, кредитной организации и других условий оплаты", - подчеркнул законодатель.

Он также обратил внимание на то, что количество штрафов и их суммы увеличиваются.

"По итогам 2024 года в Российской Федерации возбуждено 255 миллионов административных дел о нарушениях ПДД, из них 93% оформили с помощью дорожных камер в автоматическом режиме. Штрафы выписаны на общую сумму 176,3 миллиарда рублей. Прирост по штрафам за нарушения ПДД в 2024 году относительно 2023-го составил 6,2%", - говорится в письме.

По итогам 2025 года в России возбуждено 232 миллиона административных дел о нарушениях ПДД, уточнил Кутепов.

"Комиссия банков за уплату штрафов за нарушение ПДД составляет 0,5-3% от суммы платежа. Размер комиссии зависит от финансовой организации, суммы, срока погашения штрафа и способа оплаты - через мобильное приложение, банкомат, наличными в кассе банка. На отдельных сервисах вознаграждение за возможность перечисления штрафа может составлять до 15%", - отметил Кутепов.