ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Север" свыше 215 военных за сутки

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 215 военных, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства за сутки в зоне ответственности группировки "Север", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области", - говорится в сводке.
"В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дергачи, Малая Волчья, Петропавловка и Покровка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств", - сообщило Минобороны.
22 июня 2022, 17:18