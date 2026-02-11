Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Север" свыше 215 военных за сутки - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 11.02.2026 (обновлено: 12:24 11.02.2026)
ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Север" свыше 215 военных за сутки
ВСУ потеряли свыше 215 военных, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства за сутки в зоне ответственности группировки "Север", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
дергачи
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины, россия, в мире, харьковская область, украина, дергачи, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Дергачи, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Север" свыше 215 военных за сутки

ВСУ потеряли в зоне действия "Севера" свыше 215 военных и РСЗО Vampire

Военнослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 215 военных, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства за сутки в зоне ответственности группировки "Север", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области", - говорится в сводке.
Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дергачи, Малая Волчья, Петропавловка и Покровка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств", - сообщило Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреХарьковская областьУкраинаДергачиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
