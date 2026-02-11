Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме - РИА Новости, 11.02.2026
20:14 11.02.2026
Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме
Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Серпухова Софию Лепешкину (внесена в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:14:00+03:00
2026-02-11T20:14:00+03:00
Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Серпухова Софию Лепешкину (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о терроризме, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Суд назначил Лепешкиной 12 лет лишения свободы без штрафа",- сказал собеседник агентства.
Девушку обвиняют по трем статьям: 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и часть 1.1 статьи 205.1 (вовлечение в деятельность террористической организации). Свою вину она признала.
Согласно материалам дела, 25-летняя Лепешкина, под псевдонимом "Линда Авдеева" в одной из соцсетей, разослала пользователям сообщения о запрещенной в РФ украинской террористической организации "Легион Свобода России"*. Кроме того, Лепешкина сама заполнила анкету, указав свои данные, тем самым, причислив себя к числу её участников. Также, обвиняемая осуществила фотосъемку военной техники.
* Террористическая организация, запрещенная в России
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
