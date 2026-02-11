Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме

Согласно материалам дела, 25-летняя Лепешкина, под псевдонимом "Линда Авдеева" в одной из соцсетей, разослала пользователям сообщения о запрещенной в РФ украинской террористической организации "Легион Свобода России"*. Кроме того, Лепешкина сама заполнила анкету, указав свои данные, тем самым, причислив себя к числу её участников. Также, обвиняемая осуществила фотосъемку военной техники.