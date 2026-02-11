https://ria.ru/20260211/serpuhov-2073760431.html
Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме
Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме
Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Серпухова Софию Лепешкину (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о терроризме, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе
"Суд назначил Лепешкиной 12 лет лишения свободы без штрафа",- сказал собеседник агентства.
Девушку обвиняют по трем статьям: 205.5 УК РФ
(участие в деятельности террористической организации), 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и часть 1.1 статьи 205.1 (вовлечение в деятельность террористической организации). Свою вину она признала.
Согласно материалам дела, 25-летняя Лепешкина, под псевдонимом "Линда Авдеева" в одной из соцсетей, разослала пользователям сообщения о запрещенной в РФ украинской террористической организации "Легион Свобода России"*. Кроме того, Лепешкина сама заполнила анкету, указав свои данные, тем самым, причислив себя к числу её участников. Также, обвиняемая осуществила фотосъемку военной техники.
* Террористическая организация, запрещенная в России