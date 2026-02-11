Рейтинг@Mail.ru
Защита соучастницы покушения на Алексеева обжаловала ее заочный арест - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 11.02.2026 (обновлено: 18:55 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/serebritskaya-2073744503.html
Защита соучастницы покушения на Алексеева обжаловала ее заочный арест
Защита соучастницы покушения на Алексеева обжаловала ее заочный арест - РИА Новости, 11.02.2026
Защита соучастницы покушения на Алексеева обжаловала ее заочный арест
Защита соучастницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой обжаловала заочный арест, говорится в судебных материалах, имеющихся... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:53:00+03:00
2026-02-11T18:55:00+03:00
происшествия
покушение на генерала алексеева в москве
москва
россия
турция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073116972_0:43:1759:1032_1920x0_80_0_0_a9956acb7b7ef749cf620daefa31db71.jpg
https://ria.ru/20260211/alekseev-2073619536.html
москва
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073116972_97:0:1473:1032_1920x0_80_0_0_0a2194e23c4ce4dd36aaaa568a96107c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, покушение на генерала алексеева в москве, москва, россия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Москва, Россия, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Защита соучастницы покушения на Алексеева обжаловала ее заочный арест

РИА Новости: арест соучастницы покушения на Алексеева Серебрицкой обжаловали

© ЦОС ФСБ РФПособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Защита соучастницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой обжаловала заочный арест, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что апелляционная жалоба на решение Замоскворецкого суда Москвы поступила 11 февраля. Интересы женщины в суде представлял адвокат по назначению от государства.
Серебрицкая, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля.
Арестованы исполнитель покушения Любомир Корба, переданный России после задержания в Дубае, и соучастники отец и сын Виктор и Павел Васины.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В СК рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
Вчера, 12:22
 
ПроисшествияПокушение на генерала Алексеева в МосквеМоскваРоссияТурцияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала