Сербия не станет запрещать работу российских СМИ по требованию Запада - РИА Новости, 11.02.2026
16:43 11.02.2026
Сербия не станет запрещать работу российских СМИ по требованию Запада
Сербия не станет запрещать работу российских СМИ по требованию Запада
Власти Сербии не станут запрещать работу российских СМИ в стране по требованию Запада, гордятся свободой масс-медиа, заявил РИА Новости министр информации и...
Сербия не станет запрещать работу российских СМИ по требованию Запада

Флаг Сербии
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Власти Сербии не станут запрещать работу российских СМИ в стране по требованию Запада, гордятся свободой масс-медиа, заявил РИА Новости министр информации и телекоммуникаций Борис Братина.
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в Сербии, чтобы ускорить евроинтеграцию Сербии.
"Запад, особенно ЕС на своей территории, уже закрывал СМИ... Мы видим, что ситуация в сфере массовой информации во всей Европе очень плохая. В Великобритании вы идете в тюрьму, за, возможно, неприличный, но обычный твит, и тому подобное. Так что мы в Сербии гордимся, что у нас доступны программы со всего мира. Я лично хотел бы, чтобы пришли африканские и латиноамериканские телеканалы. А то, что сказал президент - реально, Запад этого требовал, но мы этого не позволим", - сказал министр информации и телекоммуникаций Сербии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой
25 января, 08:00
 
