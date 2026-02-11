Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова сообщила о желании некоторых семей на Украине уехать в Россию - РИА Новости, 11.02.2026
17:55 11.02.2026
Львова-Белова сообщила о желании некоторых семей на Украине уехать в Россию
Львова-Белова сообщила о желании некоторых семей на Украине уехать в Россию
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ряд семей, находящихся на территории Украины, хотели бы выехать в Россию, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на МВД Украины сообщило, что Верховная рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей.
"Вначале Украина не эвакуировала семьи и детей из опасных зон, где шли военные действия, и они выступали живым щитом для украинских военных и неонацистских сил. Затем Украина ввела обязательную эвакуацию – без права выбрать сторону выдвижения, хотя, по поступающей к нам информации, ряд семей хотели бы уехать на территорию России", - сказала Львова-Белова журналистам, комментируя закон о принудительной эвакуации детей.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Украине будут судить экс-замглавы училища за поездку детей в Крым
2 февраля, 18:53
 
В миреУкраинаРоссияМария Львова-БеловаСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
