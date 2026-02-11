https://ria.ru/20260211/semya-2073728033.html
Львова-Белова сообщила о желании некоторых семей на Украине уехать в Россию
Львова-Белова сообщила о желании некоторых семей на Украине уехать в Россию - РИА Новости, 11.02.2026
Львова-Белова сообщила о желании некоторых семей на Украине уехать в Россию
Ряд семей, находящихся на территории Украины, хотели бы выехать в Россию, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:55:00+03:00
2026-02-11T17:55:00+03:00
2026-02-11T17:55:00+03:00
в мире
украина
россия
мария львова-белова
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000824870_0:25:2948:1683_1920x0_80_0_0_707b7fec06fb2c9b1a5db65bf00a17a7.jpg
https://ria.ru/20260202/ukraina-2071787798.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000824870_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_c2068d985d5d9f8c0c488cf4bde317b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мария львова-белова, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Мария Львова-Белова, Страна.ua, Верховная Рада Украины
Львова-Белова сообщила о желании некоторых семей на Украине уехать в Россию
Львова-Белова: некоторые семьи на Украине хотели бы уехать в Россию