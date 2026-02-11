Рейтинг@Mail.ru
13:26 11.02.2026
Начался прием заявок на Научную премию Сбера 2026
Открыт прием заявок на пятый сезон Научной премии Сбера, которая вручается ученым за выдающиеся фундаментальные результаты последних 10 лет, открывающие новые...
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Открыт прием заявок на пятый сезон Научной премии Сбера, которая вручается ученым за выдающиеся фундаментальные результаты последних 10 лет, открывающие новые перспективы для развития науки и технологий в стране, сообщает банк.
Лауреаты определяются в основных номинациях "Физический мир" (физика, химия, астрономия, науки о Земле, технические науки), "Науки о жизни" (биология, медицина, сельскохозяйственные науки) и "Цифровая вселенная" (математика, компьютерные науки, информатика, искусственный интеллект). Общий призовой фонд премии в 2026 году составит 111 миллионов рублей. Каждый победитель получает 30 миллионов рублей.
Для молодых ученых в возрасте до 35 лет включительно представлены три номинации "AI в науке" по направлениям основных номинаций премии. В них могут участвовать коллективы до трех человек, добившиеся ярких научных результатов с применением искусственного интеллекта за последние 5 лет. Результаты должны быть подтверждены публикациями в высокорейтинговых журналах или на ключевых ИИ-конференциях. Каждый коллектив победителей разделит приз, увеличенный в этом году до 7 миллионов рублей.
В этом сезоне в номинациях "AI в науке" впервые открыта возможность самовыдвижения. Подать заявку можно на сайте премии до 30 апреля 2026 года включительно.
В основных номинациях традиционно номинировать кандидатов могут официально приглашенные Сбером научные и образовательные организации, а также персонально российские и международные ученые, технологические компании и институты развития.
Заявки оцениваются в несколько этапов, включая независимую экспертизу и предметный отбор лучших заявок учеными советами из ключевых профильных исследователей. Итоговое решение по выбору лауреатов из числа рекомендованных академическим сообществом финалистов принимает комитет под совместным председательством президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и ректора Сколковского института науки и технологий, академика РАН Александра Кулешова. Лауреаты пятого сезона будут награждены в Москве в конце года.
"Поддержка фундаментальной науки — это стратегически важная инвестиция в будущее России: в ее суверенитет, качество жизни граждан и развитие экономики. Работа ученого очень значима, потому что без передовых открытий страна не будет столь успешной в долгосрочной перспективе. Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить ученым условия для продуктивной работы, поддерживая как опытных исследователей, так и тех, кто только начинает свой путь в науке. Пять лет мы вручаем эту премию ученым, чьи прорывные открытия расширяют горизонты и дают ответы на практически любые вызовы современности", - приводятся в сообщении слова Грефа.
Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За четыре сезона ее лауреатами стали 17 ученых, которые получили в общей сложности почти 300 миллионов рублей призовых средств.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Сбер" вошел в рейтинг Global500 от BrandFinance
20 января, 21:50
 
