Закрыть небо: что Запад поставит Киеву

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Украина намерена купить сразу 250 истребителей европейского производства — 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale. Первые машины рассчитывают получить уже в этом году. О том, на что способны эти самолеты и помогут ли они ВСУ, — в материале РИА Новости.

Больше двух сотен

О планах приобрести шведские и французские самолеты стало известно еще осенью. В октябре 2025-го Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже 100-150 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen E. В ноябре 2025-го аналогичное соглашение заключили с Францией на 100 Rafale, что дополнило план до 250 самолетов общей стоимостью около 50 миллиардов евро. Ожидается, что поставки растянутся на десять-двенадцать лет.

Киев рассматривает "Грипены" и "Рафали" как более современную альтернативу F-16. Возможно, украинцы были бы рады получить в достаточном количестве именно американские истребители, однако Дональд Трамп явно не горит желанием расширять перечень военных поставок. А европейцы, напротив, на словах продолжают демонстрировать готовность снабжать ВСУ необходимыми вооружениями.

В теории Киев получит две с половиной сотни современных истребителей поколения 4+. Gripen и Rafale — значительное усиление благодаря превосходной авионике, РЛС с активной фазированной антенной решеткой и интеграции с западным оружием. Предполагается, что ТТХ самолетов позволят им эффективно противодействовать российским истребителям Су-35 и зенитным ракетным системам С-400 на средних дистанциях. Эти машины помогут в завоевании превосходства в воздухе, защите объектов и ударах по наземным целям.

© AP Photo / Aijaz Rahi Французский истребитель Dassault Rafale во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре © AP Photo / Aijaz Rahi Французский истребитель Dassault Rafale во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре

В частности, и Rafale, и Gripen способны нести ракеты "воздух — воздух" Meteor большой дальности, способные поражать летательные аппараты на дальности до 100-200 километров. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель обеспечивает ракете скорость до четырех чисел Маха. Система наведения — инерционная, с радиокоррекцией. Грубо говоря, самолету после пуска не нужно "подсвечивать" цель — "Метеор" сам ее запеленгует.

Кроме того, и "Рафали", и "Грипены" могут нести крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP, отличающиеся низким профилем полета и технологиями радиолокационной малозаметности, реализованными в конструкции фюзеляжа. Они способны уничтожать наземные цели на удалении до 560 километров. Однако с этим средством воздушного поражения российская ПВО уже научилась бороться.

Дорогой проект

Впрочем, с эксплуатацией французских и шведских истребителей у ВСУ могут возникнуть проблемы. Во-первых, наземная инфраструктура не готова к массовому размещению и боевому применению западных самолетов. Под 250 бортов необходимо буквально с нуля воссоздавать сеть аэродромов и авиабаз по всей стране, причем с соблюдением натовских стандартов, натовской планировки и натовского подхода к труду. Разумеется, и с натовским бетоном, которым предполагается покрыть взлетно-посадочные полосы.

Второй момент, который необходимо учитывать, — подготовка украинских летчиков. Опытных асов российские ВКС уже повыбили. А обучение нового специалиста под ключ займет от полугода до года. Это, грубо говоря, цикл "взлет-посадка". Кто будет учить украинцев, зачастую не знающих английский, пилотированию европейских истребителей — вопрос дискуссионный.

К тому же непонятно, откуда Украина возьмет столько обученных летчиков, чтобы успешно пилотировать воздушный флот в 250 истребителей.

В-третьих, вопросы вызывают и заявленные масштабы поставок. У самой Швеции на сегодняшний день — от 90 до 100 исправных истребителей Gripen. Удвоить масштабы производства — значит поступиться принципами социального государства, которые Стокгольм до недавнего времени считал нерушимыми. Да и задача для оборонки тяжелая — снова начать строительство самолетов, которое прекратилось после окончания холодной войны.

То же самое касается и Франции, пообещавшей порядка ста "Рафалей". Производственные мощности для строительства этих истребителей только предстоит запустить. Но, учитывая, что такие самолеты на вооружении у десятка стран, нет никаких сомнений, что Париж будет отгружать свою продукцию в первую очередь платежеспособным клиентам, таким как Египет, ОАЭ, Индонезия, Индия. Украинский рынок же сегодня не позволяет даже отбить затраты на производство.

Российское превосходство

Rafale — сложный в обслуживании истребитель, час полета стоит около 20 тысяч евро из-за капризных систем и высокого расхода компонентов. Он не взлетает с автомобильных дорог или поврежденных ВПП, как советские машины, требуя полноценных аэродромов с точным покрытием и оборудованием, которых на Украине крайне мало. Зависимость от "родных" поставок запчастей создает уязвимость: задержки из-за политики или производства парализуют флот.

Gripen проще Rafale, но все равно требует западной инфраструктуры: специализированных ангаров, систем связи Link 16 и обучения, несовместимого с советским опытом. Шведы медленны в производстве, а интеграция в украинский флот добавит финансовую нагрузку на фоне дефицита бюджета — без внешней помощи Киев не потянет закупки и эксплуатацию. В бою Gripen уязвим к ПВО и превосходящим российским Су-57, требуя тактики, к которой ВСУ не готовы.

Оба самолета дороги, закупка сотен единиц растянется до 2035 года из-за европейских задержек производства. Украина на грани бюджетного кризиса, и без миллиардов от Запада эксплуатация невозможна — текущие F-16 уже создают перегрузку. В итоге воздушный флот рискует остаться только на бумаге.