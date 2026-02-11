Рейтинг@Mail.ru
Закрыть небо: что Запад поставит Киеву - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 11.02.2026 (обновлено: 08:05 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/samolety-2073497479.html
Закрыть небо: что Запад поставит Киеву
Закрыть небо: что Запад поставит Киеву - РИА Новости, 11.02.2026
Закрыть небо: что Запад поставит Киеву
Украина намерена купить сразу 250 истребителей европейского производства — 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale. Первые машины рассчитывают получить уже РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
2026
Андрей Коц
Андрей Коц
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность

Закрыть небо: что Запад поставит Киеву

Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Украина намерена купить сразу 250 истребителей европейского производства — 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale. Первые машины рассчитывают получить уже в этом году. О том, на что способны эти самолеты и помогут ли они ВСУ, — в материале РИА Новости.

Больше двух сотен

О планах приобрести шведские и французские самолеты стало известно еще осенью. В октябре 2025-го Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже 100-150 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen E. В ноябре 2025-го аналогичное соглашение заключили с Францией на 100 Rafale, что дополнило план до 250 самолетов общей стоимостью около 50 миллиардов евро. Ожидается, что поставки растянутся на десять-двенадцать лет.
Киев рассматривает "Грипены" и "Рафали" как более современную альтернативу F-16. Возможно, украинцы были бы рады получить в достаточном количестве именно американские истребители, однако Дональд Трамп явно не горит желанием расширять перечень военных поставок. А европейцы, напротив, на словах продолжают демонстрировать готовность снабжать ВСУ необходимыми вооружениями.
В теории Киев получит две с половиной сотни современных истребителей поколения 4+. Gripen и Rafale — значительное усиление благодаря превосходной авионике, РЛС с активной фазированной антенной решеткой и интеграции с западным оружием. Предполагается, что ТТХ самолетов позволят им эффективно противодействовать российским истребителям Су-35 и зенитным ракетным системам С-400 на средних дистанциях. Эти машины помогут в завоевании превосходства в воздухе, защите объектов и ударах по наземным целям.
В частности, и Rafale, и Gripen способны нести ракеты "воздух — воздух" Meteor большой дальности, способные поражать летательные аппараты на дальности до 100-200 километров. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель обеспечивает ракете скорость до четырех чисел Маха. Система наведения — инерционная, с радиокоррекцией. Грубо говоря, самолету после пуска не нужно "подсвечивать" цель — "Метеор" сам ее запеленгует.
Кроме того, и "Рафали", и "Грипены" могут нести крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP, отличающиеся низким профилем полета и технологиями радиолокационной малозаметности, реализованными в конструкции фюзеляжа. Они способны уничтожать наземные цели на удалении до 560 километров. Однако с этим средством воздушного поражения российская ПВО уже научилась бороться.

Дорогой проект

Впрочем, с эксплуатацией французских и шведских истребителей у ВСУ могут возникнуть проблемы. Во-первых, наземная инфраструктура не готова к массовому размещению и боевому применению западных самолетов. Под 250 бортов необходимо буквально с нуля воссоздавать сеть аэродромов и авиабаз по всей стране, причем с соблюдением натовских стандартов, натовской планировки и натовского подхода к труду. Разумеется, и с натовским бетоном, которым предполагается покрыть взлетно-посадочные полосы.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Страны ЕС возглавят три Объединенных командования сил НАТО
10 февраля, 17:42
Второй момент, который необходимо учитывать, — подготовка украинских летчиков. Опытных асов российские ВКС уже повыбили. А обучение нового специалиста под ключ займет от полугода до года. Это, грубо говоря, цикл "взлет-посадка". Кто будет учить украинцев, зачастую не знающих английский, пилотированию европейских истребителей — вопрос дискуссионный.
К тому же непонятно, откуда Украина возьмет столько обученных летчиков, чтобы успешно пилотировать воздушный флот в 250 истребителей.
В-третьих, вопросы вызывают и заявленные масштабы поставок. У самой Швеции на сегодняшний день — от 90 до 100 исправных истребителей Gripen. Удвоить масштабы производства — значит поступиться принципами социального государства, которые Стокгольм до недавнего времени считал нерушимыми. Да и задача для оборонки тяжелая — снова начать строительство самолетов, которое прекратилось после окончания холодной войны.
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Пентагон заявил, что продажа Украине запчастей отвечает интересам США
6 февраля, 23:53
То же самое касается и Франции, пообещавшей порядка ста "Рафалей". Производственные мощности для строительства этих истребителей только предстоит запустить. Но, учитывая, что такие самолеты на вооружении у десятка стран, нет никаких сомнений, что Париж будет отгружать свою продукцию в первую очередь платежеспособным клиентам, таким как Египет, ОАЭ, Индонезия, Индия. Украинский рынок же сегодня не позволяет даже отбить затраты на производство.

Российское превосходство

Rafale — сложный в обслуживании истребитель, час полета стоит около 20 тысяч евро из-за капризных систем и высокого расхода компонентов. Он не взлетает с автомобильных дорог или поврежденных ВПП, как советские машины, требуя полноценных аэродромов с точным покрытием и оборудованием, которых на Украине крайне мало. Зависимость от "родных" поставок запчастей создает уязвимость: задержки из-за политики или производства парализуют флот.
Gripen проще Rafale, но все равно требует западной инфраструктуры: специализированных ангаров, систем связи Link 16 и обучения, несовместимого с советским опытом. Шведы медленны в производстве, а интеграция в украинский флот добавит финансовую нагрузку на фоне дефицита бюджета — без внешней помощи Киев не потянет закупки и эксплуатацию. В бою Gripen уязвим к ПВО и превосходящим российским Су-57, требуя тактики, к которой ВСУ не готовы.
Оба самолета дороги, закупка сотен единиц растянется до 2035 года из-за европейских задержек производства. Украина на грани бюджетного кризиса, и без миллиардов от Запада эксплуатация невозможна — текущие F-16 уже создают перегрузку. В итоге воздушный флот рискует остаться только на бумаге.
В то же время российские истребители поколений 4++ Су-35С, Су-30МС и пятого — Су-57 — заметно превосходят европейские аналоги по всем основным тактико-техническим характеристикам. Но, что наиболее важно, российские летчики значительно опережают западных по опыту. В конечном счете именно это станет главным критерием оценки боевой эффективности.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
