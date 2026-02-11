https://ria.ru/20260211/samolet-2073765865.html
В "Аэрофлоте" назвали даты вывозных рейсов для россиян с Кубы
В "Аэрофлоте" назвали даты вывозных рейсов для россиян с Кубы - РИА Новости, 11.02.2026
В "Аэрофлоте" назвали даты вывозных рейсов для россиян с Кубы
Рейсы авиакомпании "Россия" для вывоза граждан РФ из Кубы назначены на 12,14,17,19,21 февраля - из Варадеро и 16 февраля - из Гаваны, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2026
В "Аэрофлоте" назвали даты вывозных рейсов для россиян с Кубы
Вывозные рейсы для россиян с Кубы начнутся с 12 февраля