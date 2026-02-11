В "Аэрофлоте" назвали даты вывозных рейсов для россиян с Кубы

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Россия" для вывоза граждан РФ из Кубы назначены на 12,14,17,19,21 февраля - из Варадеро и 16 февраля - из Гаваны, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".