Nordwind будет выполнять только вывозные рейсы с Кубы

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind с 12 февраля будет выполнять только вывозные рейсы в Россию для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из городов Варадеро, Ольгин и Кайо-Коко в Москву, сообщает авиакомпания.

"С 12 февраля перевозчик будет выполнять исключительно вывозные рейсы в РФ для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из Варадеро Ольгина и Кайо-Коко в Москву", - говорится в сообщении перевозчика.

Уточняется, что из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе авиакомпания вынужденно приостанавливает выполнение полетов в города острова.

Как отметили в авиакомпании, для оформления возврата ранее купленных билетов рекомендуется обращаться по месту их приобретения. "Если пассажиры оформляли поездку в составе турпакета, просим обращаться напрямую к туроператору за возможностью оформить возврат денежных средств или переоформлением поездки на альтернативные варианты", - заключили в Nordwind.

Полеты из Москвы в кубинские города и обратно выполняют две авиакомпании: "Россия" и Nordwind Airlines . "Россия" летает из столичного аэропорта " Шереметьево " в Гавану и Варадеро, а Nordwind – в Варадеро и Ольгин.

Как сообщала Росавиация в среду, ведомство совместно с Минтрансом РФ держит ситуацию с перелетами на особом контроле и поддерживает контакт с кубинскими авиавластями. " Аэрофлот " позднее заявил о выполнении ряда рейсов с односторонней загрузкой из Гаваны и Варадеро в Москву с 12 февраля.