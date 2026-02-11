https://ria.ru/20260211/samolet-2073700793.html
Nordwind будет выполнять только вывозные рейсы с Кубы
Nordwind будет выполнять только вывозные рейсы с Кубы - РИА Новости, 11.02.2026
Nordwind будет выполнять только вывозные рейсы с Кубы
Российская авиакомпания Nordwind с 12 февраля будет выполнять только вывозные рейсы в Россию для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из городов... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:45:00+03:00
2026-02-11T16:45:00+03:00
2026-02-11T17:08:00+03:00
куба
в мире
варадеро
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073683858.html
куба
варадеро
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, в мире, варадеро, россия
Куба, В мире, Варадеро, Россия
Nordwind будет выполнять только вывозные рейсы с Кубы
Nordwind с 12 февраля будет выполнять только вывозные рейсы с Кубы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind с 12 февраля будет выполнять только вывозные рейсы в Россию для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из городов Варадеро, Ольгин и Кайо-Коко в Москву, сообщает авиакомпания.
"С 12 февраля перевозчик будет выполнять исключительно вывозные рейсы в РФ
для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы
- из Варадеро
, Ольгина
и Кайо-Коко в Москву", - говорится в сообщении перевозчика.
Уточняется, что из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе авиакомпания вынужденно приостанавливает выполнение полетов в города острова.
Как отметили в авиакомпании, для оформления возврата ранее купленных билетов рекомендуется обращаться по месту их приобретения. "Если пассажиры оформляли поездку в составе турпакета, просим обращаться напрямую к туроператору за возможностью оформить возврат денежных средств или переоформлением поездки на альтернативные варианты", - заключили в Nordwind.
Полеты из Москвы
в кубинские города и обратно выполняют две авиакомпании: "Россия" и Nordwind Airlines
. "Россия" летает из столичного аэропорта "Шереметьево
" в Гавану
и Варадеро, а Nordwind – в Варадеро и Ольгин.
Как сообщала Росавиация
в среду, ведомство совместно с Минтрансом РФ держит ситуацию с перелетами на особом контроле и поддерживает контакт с кубинскими авиавластями. "Аэрофлот
" позднее заявил о выполнении ряда рейсов с односторонней загрузкой из Гаваны и Варадеро в Москву с 12 февраля.
Введение энергетической блокады острова властями США
вызвало дефицит топлива на Кубе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отмечал, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи. Как сообщали РИА Новости в посольстве РФ в Гаване на фоне топливного дефицита на острове, возможность поставок топлива из России на Кубу прорабатывается.