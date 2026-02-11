Рейтинг@Mail.ru
12:16 11.02.2026
На Украине предлагают работу с возможностью скрыться от военкоматов
На Украине предлагают работу с возможностью скрыться от военкоматов
На Украине предлагают работу с возможностью скрыться от военкоматов

Украинские сайты предлагают трудоустройство с возможностью скрыться от ТЦК

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские сайты объявлений публикуют предложения по трудоустройству, где в числе преимуществ вакансий указывается возможность скрыться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), выяснил корреспондент РИА Новости.
"Очень хорошо подходит для человека, который в розыске у ТЦК. У нас закрытый и охраняемый участок, на который не так просто и зайти", — указано в одном объявлений, где предлагается работа разнорабочего в Киевской области.
Автор похожей вакансии из Житомирской области подчёркивает, что "ТЦК на территорию не заходят и не ездят в селе".
Некое государственное предприятие обещает бронь от мобилизации для потенциального электрогазосварщика.
Некоторые работодатели, напротив, в первой строчке указывают на "отсутствие проблем с ТЦК" и даже обещают передать военкомату данные работника.
