Украинские сайты объявлений публикуют предложения по трудоустройству, где в числе преимуществ вакансий указывается возможность скрыться от сотрудников... РИА Новости, 11.02.2026
На Украине предлагают работу с возможностью скрыться от военкоматов
Украинские сайты предлагают трудоустройство с возможностью скрыться от ТЦК
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские сайты объявлений публикуют предложения по трудоустройству, где в числе преимуществ вакансий указывается возможность скрыться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), выяснил корреспондент РИА Новости.
"Очень хорошо подходит для человека, который в розыске у ТЦК. У нас закрытый и охраняемый участок, на который не так просто и зайти", — указано в одном объявлений, где предлагается работа разнорабочего в Киевской области
Автор похожей вакансии из Житомирской области
подчёркивает, что "ТЦК на территорию не заходят и не ездят в селе".
Некое государственное предприятие обещает бронь от мобилизации для потенциального электрогазосварщика.
Некоторые работодатели, напротив, в первой строчке указывают на "отсутствие проблем с ТЦК" и даже обещают передать военкомату данные работника.