На Украине предлагают работу с возможностью скрыться от военкоматов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские сайты объявлений публикуют предложения по трудоустройству, где в числе преимуществ вакансий указывается возможность скрыться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), выяснил корреспондент РИА Новости.