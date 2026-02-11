https://ria.ru/20260211/sahalin-2073587013.html
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 11.02.2026
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза
Сахалинская область собрала землякам в зону СВО ко Дню защитника Отечества 14 тонн гуманитарного груза и личных посылок, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:19:00+03:00
2026-02-11T10:19:00+03:00
2026-02-11T10:19:00+03:00
надежные люди
сахалинская область
донецкая народная республика
шахтерск (сахалинская область)
валерий лимаренко
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
https://ria.ru/20260210/kbr-2073507020.html
сахалинская область
донецкая народная республика
шахтерск (сахалинская область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, донецкая народная республика, шахтерск (сахалинская область), валерий лимаренко, молодая гвардия
Надежные люди, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Шахтерск (Сахалинская область), Валерий Лимаренко, Молодая гвардия
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза
Сахалин собрал 14 тонн гумпомощи и личных посылок в зону СВО к празднику
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев – РИА Новости. Сахалинская область собрала землякам в зону СВО ко Дню защитника Отечества 14 тонн гуманитарного груза и личных посылок, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"В очередной партии помощи фронту в рамках проекта "Сопричастность" сахалинцы и курильчане собрали более 2 тысяч посылок общей массой 14 тонн. Их специальным бортом доставят в ДНР в течение нескольких дней. В Шахтерске волонтеры гуманитарного центра рассортируют все посылки для оперативной доставки сахалинским бойцам", - рассказали в пресс-службе правительства.
Праздничные подарки, отметили в правительстве, собирали сахалинские студенты, волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, активисты "Молодой гвардии", региональное отделение партии "Единая Россия", сотрудники местного молодежного ресурсного центра, общественное движение "Русская община", Комитет семей воинов Отечества Сахалинской области, представители 68-го гвардейского армейского корпуса и "Народный фронт".
"Жители Сахалина и Курил регулярно отправляют землякам в зону СВО сезонную одежду, предметы обмундирования, лекарства, сублимированные продукты, маскировочные сети, автомобильную резину и печи. В каждой партии гуманитарной помощи находится полевая почта с письмами из дома, с приветствиями от неравнодушных островитян и открытки от школьников", - отметил представитель пресс-службы правительства.
Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует по инициативе губернатора Валерия Лимаренко с 2022 года. За время его работы жители островного региона отправили в ДНР более 920 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.