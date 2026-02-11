Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев – РИА Новости. Сахалинская область собрала землякам в зону СВО ко Дню защитника Отечества 14 тонн гуманитарного груза и личных посылок, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"В очередной партии помощи фронту в рамках проекта "Сопричастность" сахалинцы и курильчане собрали более 2 тысяч посылок общей массой 14 тонн. Их специальным бортом доставят в ДНР в течение нескольких дней. В Шахтерске волонтеры гуманитарного центра рассортируют все посылки для оперативной доставки сахалинским бойцам", - рассказали в пресс-службе правительства.

Праздничные подарки, отметили в правительстве, собирали сахалинские студенты, волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, активисты "Молодой гвардии", региональное отделение партии "Единая Россия", сотрудники местного молодежного ресурсного центра, общественное движение "Русская община", Комитет семей воинов Отечества Сахалинской области, представители 68-го гвардейского армейского корпуса и "Народный фронт".

"Жители Сахалина и Курил регулярно отправляют землякам в зону СВО сезонную одежду, предметы обмундирования, лекарства, сублимированные продукты, маскировочные сети, автомобильную резину и печи. В каждой партии гуманитарной помощи находится полевая почта с письмами из дома, с приветствиями от неравнодушных островитян и открытки от школьников", - отметил представитель пресс-службы правительства.