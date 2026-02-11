Рейтинг@Mail.ru
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:19 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/sahalin-2073587013.html
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 11.02.2026
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза
Сахалинская область собрала землякам в зону СВО ко Дню защитника Отечества 14 тонн гуманитарного груза и личных посылок, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:19:00+03:00
2026-02-11T10:19:00+03:00
надежные люди
сахалинская область
донецкая народная республика
шахтерск (сахалинская область)
валерий лимаренко
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
https://ria.ru/20260210/kbr-2073507020.html
сахалинская область
донецкая народная республика
шахтерск (сахалинская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, донецкая народная республика, шахтерск (сахалинская область), валерий лимаренко, молодая гвардия
Надежные люди, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Шахтерск (Сахалинская область), Валерий Лимаренко, Молодая гвардия
Сахалин передал в зону СВО 14 тонн гуманитарного груза

Сахалин собрал 14 тонн гумпомощи и личных посылок в зону СВО к празднику

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев – РИА Новости. Сахалинская область собрала землякам в зону СВО ко Дню защитника Отечества 14 тонн гуманитарного груза и личных посылок, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"В очередной партии помощи фронту в рамках проекта "Сопричастность" сахалинцы и курильчане собрали более 2 тысяч посылок общей массой 14 тонн. Их специальным бортом доставят в ДНР в течение нескольких дней. В Шахтерске волонтеры гуманитарного центра рассортируют все посылки для оперативной доставки сахалинским бойцам", - рассказали в пресс-службе правительства.
Праздничные подарки, отметили в правительстве, собирали сахалинские студенты, волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, активисты "Молодой гвардии", региональное отделение партии "Единая Россия", сотрудники местного молодежного ресурсного центра, общественное движение "Русская община", Комитет семей воинов Отечества Сахалинской области, представители 68-го гвардейского армейского корпуса и "Народный фронт".
"Жители Сахалина и Курил регулярно отправляют землякам в зону СВО сезонную одежду, предметы обмундирования, лекарства, сублимированные продукты, маскировочные сети, автомобильную резину и печи. В каждой партии гуманитарной помощи находится полевая почта с письмами из дома, с приветствиями от неравнодушных островитян и открытки от школьников", - отметил представитель пресс-службы правительства.
Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует по инициативе губернатора Валерия Лимаренко с 2022 года. За время его работы жители островного региона отправили в ДНР более 920 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.
Партия гуманитарной помощи для участников СВО от жителей Черекского района Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Жители Черекского района КБР передали новую партию гумпомощи участникам СВО
10 февраля, 18:57
 
Надежные людиСахалинская областьДонецкая Народная РеспубликаШахтерск (Сахалинская область)Валерий ЛимаренкоМолодая гвардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала