Раскрыто, какие зарплаты в России готовы платить рыбакам
03:06 11.02.2026
Раскрыто, какие зарплаты в России готовы платить рыбакам
Средние предлагаемые зарплаты в рыбной отрасли России по итогам 2025 года выросли на 22%, до порядка 87 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито... РИА Новости, 11.02.2026
экономика
россия
экономика, россия
Экономика, Россия
Раскрыто, какие зарплаты в России готовы платить рыбакам

РИА Новости: рыбакам в России готовы платить в среднем 87 тысяч рублей

Рыбацкие суда
Рыбацкие суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Рыбацкие суда. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средние предлагаемые зарплаты в рыбной отрасли России по итогам 2025 года выросли на 22%, до порядка 87 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть у РИА Новости.
"Согласно данным платформы, работодатели в этом сегменте стали предлагать кандидатам в среднем на 22% больше, чем годом ранее. В результате средний уровень зарплатных предложений в отрасли достиг 87 059 рублей в месяц", - отмечается в исследовании.
Вскрышные работы на угольном разрезе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Стало известно, у кого быстрее всего растут зарплаты в угольной сфере
31 января, 14:15
При этом самый высокий темп роста средних предлагаемых зарплат зафиксирован у обработчиков рыбы - показатель почти удвоился. В 2025 году работодатели предлагали этим специалистам в среднем 75,43 тысячи рублей в месяц. По словам аналитиков, это отражает рост потребности в рабочем персонале на этапах переработки и первичной подготовки продукции.
Помимо этого, средние зарплатные предложения для технологов в 2025 году выросли более чем в полтора раза, до 130 тысяч рублей в месяц. "Повышение связано с усложнением производственных процессов, внедрением новых стандартов качества и автоматизации", - рассказали аналитики.
Также средние зарплатные предложения упаковщикам выросли на 42%, до 61,17 тысячи рублей в месяц. Аналитики связывают это с ростом объемов производства и потребностью в стабильных операционных командах.
Купюры - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
7 февраля, 08:49
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
