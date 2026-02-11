Раскрыто, какие зарплаты в России готовы платить рыбакам

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средние предлагаемые зарплаты в рыбной отрасли России по итогам 2025 года выросли на 22%, до порядка 87 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть у РИА Новости.

"Согласно данным платформы, работодатели в этом сегменте стали предлагать кандидатам в среднем на 22% больше, чем годом ранее. В результате средний уровень зарплатных предложений в отрасли достиг 87 059 рублей в месяц", - отмечается в исследовании.

При этом самый высокий темп роста средних предлагаемых зарплат зафиксирован у обработчиков рыбы - показатель почти удвоился. В 2025 году работодатели предлагали этим специалистам в среднем 75,43 тысячи рублей в месяц. По словам аналитиков, это отражает рост потребности в рабочем персонале на этапах переработки и первичной подготовки продукции.

Помимо этого, средние зарплатные предложения для технологов в 2025 году выросли более чем в полтора раза, до 130 тысяч рублей в месяц. "Повышение связано с усложнением производственных процессов, внедрением новых стандартов качества и автоматизации", - рассказали аналитики.