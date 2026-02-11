https://ria.ru/20260211/ryba-2073787577.html
Названы самые крупные импортеры российской рыбы
Названы самые крупные импортеры российской рыбы - РИА Новости, 11.02.2026
Названы самые крупные импортеры российской рыбы
Самыми главными импортерами российской рыбы по итогам 2025 года традиционно стали Китай и Республика Корея, рассказал РИА Новости глава Федерального центра... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T23:55:00+03:00
2026-02-11T23:55:00+03:00
2026-02-11T23:55:00+03:00
экономика
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738382343_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_c7f78ecdd68cc810e4f245f450027c9d.jpg
https://ria.ru/20260202/import-2071748495.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738382343_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_223c1bb35c2f52bd67bc18e76361f163.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия
Названы самые крупные импортеры российской рыбы
РИА Новости: Агроэкспорт назвал КНР и Корею главными импортерами российской рыбы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самыми главными импортерами российской рыбы по итогам 2025 года традиционно стали Китай и Республика Корея, рассказал РИА Новости глава Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
«
"Традиционно крупнейшие покупатели отечественной рыбной продукции - Китай
и Республика Корея", - сказал Ильюшин.
Он уточнил, что в прошлом году Россия
экспортировала около 2,1 миллиона тонн рыбы и морепродуктов, что на 1,2% больше 2024 года. При этом экспортная выручка за этот период увеличилась на 19%, до 6,1 миллиарда долларов.
По его словам, ключевыми категориями, поставляемыми Россией за рубеж, стали мороженая рыба с долей в половину стоимостного объема, ракообразные (чуть больше трети стоимости) и рыбное филе с долей в 9%.