Названы самые крупные импортеры российской рыбы - РИА Новости, 11.02.2026
23:55 11.02.2026
Названы самые крупные импортеры российской рыбы
Названы самые крупные импортеры российской рыбы

РИА Новости: Агроэкспорт назвал КНР и Корею главными импортерами российской рыбы

© РИА Новости / Вадим ЖерновРыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки
Рыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Вадим Жернов
Рыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самыми главными импортерами российской рыбы по итогам 2025 года традиционно стали Китай и Республика Корея, рассказал РИА Новости глава Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
«
"Традиционно крупнейшие покупатели отечественной рыбной продукции - Китай и Республика Корея", - сказал Ильюшин.
Он уточнил, что в прошлом году Россия экспортировала около 2,1 миллиона тонн рыбы и морепродуктов, что на 1,2% больше 2024 года. При этом экспортная выручка за этот период увеличилась на 19%, до 6,1 миллиарда долларов.
По его словам, ключевыми категориями, поставляемыми Россией за рубеж, стали мороженая рыба с долей в половину стоимостного объема, ракообразные (чуть больше трети стоимости) и рыбное филе с долей в 9%.
Продажа рыбы в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году
2 февраля, 16:11
 
ЭкономикаКитайРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
