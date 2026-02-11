Умер актер Владимир Рулла

Владимир Рулла окончил Театральное училище имени Щепкина в 1971 году. Работал в Кировском ТЮЗе, а в 1981 году был приглашен в Центральный детский. Рулла сыграл на сцене РАМТ более 30 ролей, в том числе Певца в "Приключениях Тома Сойера", Жака в "Жаннете", Тарталью в "Зеленой птичке", доктора Чилтона в "Поллианне" и Раздватриса в "Трех толстяках".