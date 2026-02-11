https://ria.ru/20260211/rulla-2073613316.html
Умер актер Владимир Рулла
Актер Владимир Рулла скончался в возрасте 77 лет, сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Актер Владимир Рулла скончался в возрасте 77 лет, сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
"Девятого февраля ушел из жизни Владимир Иванович Рулла, с 1981 по 2004 год работавший в ЦДТ-РАМТ... Наши соболезнования родным и близким! Светлая память!" - говорится в публикации Telegram-канала
театра.
Владимир Рулла окончил Театральное училище имени Щепкина в 1971 году. Работал в Кировском ТЮЗе, а в 1981 году был приглашен в Центральный детский. Рулла сыграл на сцене РАМТ более 30 ролей, в том числе Певца в "Приключениях Тома Сойера", Жака в "Жаннете", Тарталью в "Зеленой птичке", доктора Чилтона в "Поллианне" и Раздватриса в "Трех толстяках".