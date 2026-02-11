Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Владимир Рулла - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:00 11.02.2026 (обновлено: 12:01 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/rulla-2073613316.html
Умер актер Владимир Рулла
Умер актер Владимир Рулла - РИА Новости, 11.02.2026
Умер актер Владимир Рулла
Актер Владимир Рулла скончался в возрасте 77 лет, сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:00:00+03:00
2026-02-11T12:01:00+03:00
культура
владимир рулла
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073612992_0:0:1779:1000_1920x0_80_0_0_e35fb0efffb3e003bfabc705171329c9.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073612992_206:0:1539:1000_1920x0_80_0_0_0127c9656556ddb64fa51cf614e3a5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рулла, россия
Культура, Владимир Рулла, Россия
Умер актер Владимир Рулла

Актер Владимир Рулла умер в возрасте 77 лет

© Фото : РАМТ/TelegramАктер Владимир Рулла
Актер Владимир Рулла - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : РАМТ/Telegram
Актер Владимир Рулла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Актер Владимир Рулла скончался в возрасте 77 лет, сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
"Девятого февраля ушел из жизни Владимир Иванович Рулла, с 1981 по 2004 год работавший в ЦДТ-РАМТ... Наши соболезнования родным и близким! Светлая память!" - говорится в публикации Telegram-канала театра.
Владимир Рулла окончил Театральное училище имени Щепкина в 1971 году. Работал в Кировском ТЮЗе, а в 1981 году был приглашен в Центральный детский. Рулла сыграл на сцене РАМТ более 30 ролей, в том числе Певца в "Приключениях Тома Сойера", Жака в "Жаннете", Тарталью в "Зеленой птичке", доктора Чилтона в "Поллианне" и Раздватриса в "Трех толстяках".
 
КультураВладимир РуллаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала