Мишустин подписал документ об открытии генконсульства в Актау
19:39 11.02.2026 (обновлено: 20:58 11.02.2026)
Мишустин подписал документ об открытии генконсульства в Актау
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в казахстанском Актау, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 11.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в казахстанском Актау, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау (Республика Казахстан)", - говорится в документе.
МИДу РФ поручено установить штатную численность работников консульства, а также утвердить штатное расписание.
При этом, как отмечается в распоряжении премьера, расходы на открытие и содержание консульства будут осуществляться за счет бюджета, предусмотренного МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана в 2025 году
22 декабря 2025, 16:49
 
