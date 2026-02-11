https://ria.ru/20260211/rossiya-2073755294.html
Мишустин подписал документ об открытии генконсульства в Актау
Мишустин подписал документ об открытии генконсульства в Актау - РИА Новости, 11.02.2026
Мишустин подписал документ об открытии генконсульства в Актау
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в казахстанском Актау, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:39:00+03:00
2026-02-11T19:39:00+03:00
2026-02-11T20:58:00+03:00
актау
михаил мишустин
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753996123_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_30bfb33b3c50a6595a15a6767af35bbd.jpg
https://ria.ru/20251222/tokaev-2063894433.html
актау
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753996123_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_b97707019d1bda4bcc2a61771aa555b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
актау, михаил мишустин, россия, происшествия
Актау, Михаил Мишустин, Россия, Происшествия
Мишустин подписал документ об открытии генконсульства в Актау
Мишустин подписал документ об открытии генконсульства в казахстанском Актау