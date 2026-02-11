Рейтинг@Mail.ru
14:18 11.02.2026 (обновлено: 14:21 11.02.2026)
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС
Флаги России и Индии
Флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.
"Помимо возведения АЭС "Куданкулам", ведем предметный диалог с участниками рынка о возможных новых проектах серийного сооружения в Индии современных энергоблоков большой мощности на основе проверенной временем технологии ВВЭР", - сказал он.
Алипов отметил, что другим перспективным треком видится кооперация по строительству станций малой мощности, способных дать дополнительный импульс развитию изолированных регионов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля в 10.00 мск.
Российский посол назвал условие для возобновления проекта АЭС в Иордании
