Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС - РИА Новости, 11.02.2026
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 11.02.2026
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС
