Рейтинг@Mail.ru
Россия приложит все усилия для реализации целей СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/rossiya-2073626099.html
Россия приложит все усилия для реализации целей СВО, заявил Лавров
Россия приложит все усилия для реализации целей СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия приложит все усилия для реализации целей СВО, заявил Лавров
Россия приложит все политико-дипломатические усилия для реализации всех целей и задач СВО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:41:00+03:00
2026-02-11T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
донбасс
сергей лавров
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_0:0:3545:1994_1920x0_80_0_0_97ce5dc9348960876c6d35655877f54c.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562123.html
россия
республика крым
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_e233aca45303bd0ad243be9317284602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, донбасс, сергей лавров, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Донбасс, Сергей Лавров, Госдума РФ
Россия приложит все усилия для реализации целей СВО, заявил Лавров

Лавров: РФ приложит все политико-дипломатические усилия для реализации целей СВО

© РИА Новости / Сергей ГунеевСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия приложит все политико-дипломатические усилия для реализации всех целей и задач СВО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
"Право гренландцев на самоопределение признается, а право народов Крыма, Донбасса, Новороссии на определение своей судьбы в единстве с Россией по-прежнему отрицается. Мы с такой извращенной, откровенно предвзятой логикой категорически не согласны, будем отстаивать правду и право во всех контактах с международными партнерами и будем оказывать политико-дипломатическое содействие в достижении всех целей и задач СВО", - сказал Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Цели СВО неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам, заявил Лавров
Вчера, 07:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымДонбассСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала