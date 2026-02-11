Рейтинг@Mail.ru
Россия отстаивает свои права на мировой арене, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
12:38 11.02.2026
Россия отстаивает свои права на мировой арене, заявил Лавров
Россия отстаивает свои права на мировой арене, заявил Лавров
россия, сергей лавров, госдума рф
Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ
Россия отстаивает свои права на мировой арене, заявил Лавров

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия отстаивает свои права на мировой арене, несмотря на действия западников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия в сложной конкурентной борьбе отстаивает свои законные права в нарождающемся многополярном миропорядке. Нам приходится это делать зачастую вопреки нежеланию западного меньшинства унять свои непомерные амбиции и вести дела уважительно со всеми", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
"Не хотят западники этого делать со всеми, кто готов работать на платформе суверенного равенства и других принципов международного права", - добавил министр.
