В Европе обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова
06:54 11.02.2026
В Европе обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе вчерашнего интервью дал понять западным странам, что нужно изменить подход к мирному процессу по Украине,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T06:54:00+03:00
2026-02-11T06:54:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
В Европе обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе вчерашнего интервью дал понять западным странам, что нужно изменить подход к мирному процессу по Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
"Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет", — сказал он.
По словам эксперта, ключевым моментом интервью были слова Лаврова о желании Европы нанести поражение России и о неизбежном провале этих планов.
"Это было очень интересно и как мне кажется может считаться ключом к пониманию всего интервью", — подытожил Христофору.
Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейским политикам по-прежнему неймется со своим требованием нанести поражение России, но сейчас они немного поутихли. Он отметил, что Москва готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Глава МИД заключил, что прежде, чем без всякой "передаточной" логики, говорить о том, что надо готовиться к войне с Россией, потому что она якобы нападет через три года, европейцам следовало бы разобраться в своих аргументах.
