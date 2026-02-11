МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе вчерашнего интервью дал понять западным странам, что нужно изменить подход к мирному процессу по Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
"Это было очень интересно и как мне кажется может считаться ключом к пониманию всего интервью", — подытожил Христофору.
Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейским политикам по-прежнему неймется со своим требованием нанести поражение России, но сейчас они немного поутихли. Он отметил, что Москва готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Глава МИД заключил, что прежде, чем без всякой "передаточной" логики, говорить о том, что надо готовиться к войне с Россией, потому что она якобы нападет через три года, европейцам следовало бы разобраться в своих аргументах.
