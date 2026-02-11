Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить - РИА Новости, 11.02.2026
17:23 11.02.2026
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить - РИА Новости, 11.02.2026
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить
Россия не может позволить себе отстать от мировых тенденций, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 11.02.2026
в мире, россия, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Дмитрий Биричевский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить

Биричевский: Россия не может позволить себе отстать от мировых тенденций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия не может позволить себе отстать от мировых тенденций, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Экономическая дипломатия — это и про энергетику, и транспорт, логистические связи, это уже и искусственный интеллект, это цифровые решения. Тут все меняется, нужно быстро адаптироваться и формулировать наши интересы в этих новых сферах, столбить рынки, предлагать наши технологии", - сказал он в интервью агентству.
"Мы не можем позволить себе отставать за теми тенденциями, которые происходят", - подчеркнул дипломат.
В миреРоссияДмитрий БиричевскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
