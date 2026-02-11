В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить

"Экономическая дипломатия — это и про энергетику, и транспорт, логистические связи, это уже и искусственный интеллект, это цифровые решения. Тут все меняется, нужно быстро адаптироваться и формулировать наши интересы в этих новых сферах, столбить рынки, предлагать наши технологии", - сказал он в интервью агентству.