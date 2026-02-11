https://ria.ru/20260211/rossija-2073712804.html
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить - РИА Новости, 11.02.2026
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить
Россия не может позволить себе отстать от мировых тенденций, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 11.02.2026
россия
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия не может позволить себе отстать от мировых тенденций, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Экономическая дипломатия — это и про энергетику, и транспорт, логистические связи, это уже и искусственный интеллект, это цифровые решения. Тут все меняется, нужно быстро адаптироваться и формулировать наши интересы в этих новых сферах, столбить рынки, предлагать наши технологии", - сказал он в интервью агентству.
"Мы не можем позволить себе отставать за теми тенденциями, которые происходят", - подчеркнул дипломат.