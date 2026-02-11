https://ria.ru/20260211/rossija-2073628858.html
Россия примет контрмеры в случае милитаризации Гренландии, заявил Лавров
Россия примет контрмеры в случае милитаризации Гренландии, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия примет контрмеры в случае милитаризации Гренландии, заявил Лавров
В случае милитаризации Гренландии и реализации действий, направленных против России, Москва примет адекватные меры военно-технического характера, заявил глава... РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В случае милитаризации Гренландии и реализации действий, направленных против России, Москва примет адекватные меры военно-технического характера, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Разумеется, в случае милитаризации Гренландии
, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию
, мы примем адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера ", - сказал Лавров
на "правительственном часе" в Госдуме
.
Глава российского МИД подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в том, что Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю. Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.