12:47 11.02.2026 (обновлено: 13:10 11.02.2026)
Россия примет контрмеры в случае милитаризации Гренландии, заявил Лавров
в мире, россия, гренландия, москва, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Гренландия, Москва, Сергей Лавров, Госдума РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В случае милитаризации Гренландии и реализации действий, направленных против России, Москва примет адекватные меры военно-технического характера, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Разумеется, в случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера ", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
Глава российского МИД подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в том, что Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю. Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
