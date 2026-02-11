Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о ситуации с сохранением ДСНВ - РИА Новости, 11.02.2026
12:47 11.02.2026
Лавров рассказал о ситуации с сохранением ДСНВ
Россия исходит из того, что мораторий по ограничениям ДСНВ сохраняется, но до тех пор, пока США сохраняют лимиты, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, россия, сша, сергей лавров, госдума рф, договор снв-3
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Госдума РФ, Договор СНВ-3
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия исходит из того, что мораторий по ограничениям ДСНВ сохраняется, но до тех пор, пока США сохраняют лимиты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Между тем, выдвинутая президентом Путиным инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами по Договору о стратегических наступательных вооружениях заложенных в нем центральных количественных ограничений была оставлена без официального ответа американской стороной. Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны, который был объявлен президентом, он сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
10 февраля, 13:49
 
