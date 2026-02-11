https://ria.ru/20260211/rossija-2073627519.html
Россия никому не навязывает свою точку зрения, заявил Лавров
Россия никому не навязывает свою точку зрения, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия никому не навязывает свою точку зрения, заявил Лавров
Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения, ее дипломатия работает по-другому, отлично от тех государств, что использует право сильного, заявил РИА Новости, 11.02.2026
россия
