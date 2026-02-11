Рейтинг@Mail.ru
Россия никому не навязывает свою точку зрения, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
12:45 11.02.2026
Россия никому не навязывает свою точку зрения, заявил Лавров
Россия никому не навязывает свою точку зрения, заявил Лавров
Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения, ее дипломатия работает по-другому, отлично от тех государств, что использует право сильного, заявил РИА Новости, 11.02.2026
2026
россия, сергей лавров, госдума рф, политика
Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ, Политика
Россия никому не навязывает свою точку зрения, заявил Лавров

Лавров: Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения, ее дипломатия работает по-другому, отлично от тех государств, что использует право сильного, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Утвержденный президентом внешнеполитический курс предполагает решительную защиту национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для обеспечения поступательного развития страны. И, подчеркну, в отличие от тех, кто, по словам (президента РФ - ред.) Владимира Владимировича (Путина - ред.), по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы - в отличие от них, мы никому не угрожаем, не навязываем свою точку зрения", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
РоссияСергей ЛавровГосдума РФПолитика
 
 
