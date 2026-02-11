Рейтинг@Mail.ru
Россия будет общаться с США, чтобы прояснить ситуацию с нефтью Венесуэлы - РИА Новости, 11.02.2026
12:31 11.02.2026
Россия будет общаться с США, чтобы прояснить ситуацию с нефтью Венесуэлы
Россия будет общаться с США, чтобы прояснить ситуацию с нефтью Венесуэлы - РИА Новости, 11.02.2026
Россия будет общаться с США, чтобы прояснить ситуацию с нефтью Венесуэлы
Россия будет использовать каналы общения с США, чтобы прояснить ситуацию с запретом участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:31:00+03:00
2026-02-11T12:31:00+03:00
в мире
россия
сша
венесуэла
дмитрий песков
россия
сша
венесуэла
в мире, россия, сша, венесуэла, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Венесуэла, Дмитрий Песков
Россия будет общаться с США, чтобы прояснить ситуацию с нефтью Венесуэлы

Песков: Россия прояснит с США ситуацию по Венесуэле

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия будет использовать каналы общения с США, чтобы прояснить ситуацию с запретом участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, будем использовать имеющиеся каналы общения с американцами с тем, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков журналистам.
Ранее Минфин США выдал лицензию на операции с нефтью из Венесуэлы, которая запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
США выдали лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти
В миреРоссияСШАВенесуэлаДмитрий Песков
 
 
