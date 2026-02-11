https://ria.ru/20260211/rossija-2073620206.html
Россия заинтересована в обсуждении экономических дел с США, заявил Песков
Россия заинтересована в обсуждении с США экономических вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
Песков: у РФ и США много экономических тем, представляющих взаимный интерес